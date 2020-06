Film dokumenter milik The Undertaker berjudul The Last Ride

BANGKAPOS.COM -

Beberapa minggu lalu WWE Network telah menayangkan beberapa film dokumenter tentang The Undertaker di saat dirinya pertama kali bergabung dengan WWE hingga sekarang yang berjudul The Undertaker: The Last Ride.

Nama The Undertaker yang begitu besar serta sangat disukai oleh para pencinta gulat tentu membuat film tersebut ramai diperbincangkan.

Menurut rencana, film dokumenter tersebut memiliki total lima episode yang saat ini sudah memasuki episode akhir.

Dalam wawancaranya bersama Loudwire, The Undertaker mengatakan bahwa dengan adanya film dokumenter tersebut, dirinya ingin berbagi pengalaman dan ceritanya.

The Undertaker juga mengaku bahwa film tersebut merupakan salah satu caranya untuk menghormati beberapa pegulat yang ia kenal.

Hal itu karena banyak yang menyukai karakternya di WWE.

"Saya ingin orang-orang mengerti bagaimana industri gulat adalah hal yang sangat berarti bagi saya.

"Bagaimana saya menghargai rekan saya selama bertahun-tahun, bagaimana saya mengapresiasi apa yang mereka lakukan terhadap saya dan karakter saya," ucap The Undertaker seperti dikutip Bolasport.com dari Wrestling News, Jumat (12/6/2020).

Selain itu, film itu juga menurut The Undertaker menjadi salah satu cara dirinya menghormati para fans.

The Undertaker, yang sudah menggeluti dunia gulat lebih dari 25 tahun, ingin mengapresiasi para fans yang selalu mendukungnya.

"Saya ingin fans mengerti bagaimana saya mengapresiasi mereka yang terus mendukung saya selama ini dan memiliki momen yang spesial bersama mereka," katanya.

Memiliki nama asli Mark William Calaway, The Undertaker sudah bergabung bersama WWE sejak tahun 1990.

Saat itu WWE masih bernama WWF atau World Wrestling Federation sebelum berubah menjadi WWE pada tahun 2002. (*)

Artikel ini telah tayang di BolaSport.com dengan judul Lewat Film Dokumenter, The Undertaker Ingin Fans Mengerti Dunia Gulat