REAKSI Zaskia Gotik Baca Surat Anak Imel Putri Cahyani hingga Sebut Soal Adek

BANGKAPOS.COM - Baru dua bulan menjadi ibu sambung, Zaskia Gotik sudah dapat perhatian khusus dari putri tirinya.

Hal itu terlihat dari postingan Instagram Stories istri Sirajuddin Mahmud yang diunggah pada Kamis 11 Juni 2020.

Dalam unggahan itu Zaskia Gotik menunjukkan rasa bahagianya karena mendapat kalimat manis dalam sebuah surat yang ditulis oleh sang putri tiri, Aqila.

Zaskia Gotik perlihatkan kedekatan dengan anak Sirajuddin Mahmud (Instagram @zaskia_gotix @sirajuddinmahmudsabang)

Beberapa hari belakangan Aqila memang tinggal di rumah Zaskia Gotik dan Sirajuddin.

Setelah menyempatkan menginap di rumah ibu tirinya, Aqila lalu berpamitan untuk kembali ke rumah ibu kandungnya.

Ia lantas menulis sepucuk surat dalam selembar kertas putih.

Surat itu sejatinya ditujukan untuk sang ayah, namun Aqila tak melupakan ibu sambungnya.

Ia turut menulis kalimat manis untuk Zaskia dan calon adik dalam perut sang ibu sambung.

"I love you papa.

See you next time. Qila pergi dulu.

Jangan main game terus, i will miss you.