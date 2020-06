Rupiah Menguat ke Kisaran Rp 14.000 Per Dolar AS, Harga Ponsel Realme Masih Sama

BANGKAPOS.COM - Setelah nilai tukarnya terhadap dolar AS sempat melemah hingga melewati Rp 16.000 per dolar AS beberapa waktu lalu, rupiah kini telah kembali menguat ke kisaran Rp 14.000 per dolar AS.

Beberapa vendor ponsel pun menurunkan harga jual produknya.

Sebelumnya, mereka sempat menaikkan harga ketika rupiah melemah.

Bagaimana dengan Realme?

Berdasarkan pantauan KompasTekno di toko resmi Realme di e-commerce Tokopedia, Shopee, dan Blibli.com, Jumat (12/6/2020), banderol ponsel-ponsel Realme masih sama dengan sebelumnya di bulan Mei alias tidak mengalami penurunan.

Saat dihubungi KompasTekno, Public Relation Manager Realme Indonesia, Krisva Angnieszca meyakini bahwa tawaran harga ponsel Realme sekarang masih kompetitif di pasaran.

Hal ini antara lain tercermin dari kenaikan penjualan harian yang dicatat oleh Realme.

"Penjualan harian kami mengalami peningkatan 50 persen dari bulan Mei sehingga untuk harga bisa dikatakan kami masih menawarkan harga yang kompetitif di setiap segmen," kata Krisva.

Berbeda dari Realme, sejumlah pabrikan lain seperti Samsung dan Oppo memangkas harga beberapa produknya pada bulan Juni ini.

Produk ponsel Realme mengisi segmen harga di Indonesia mulai dari entry level di kisaran Rp 1 jutaan hingga menengah atas dengan harga lebih dari Rp 7 juta.

Selain smartphone, Realme juga memasarkan produk gadget dari beberapa kategori lain seperti earphone wireless, dan gelang pintar (smartband). (Kompas.com/Conney Stephanie)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Rupiah Menguat, Harga Ponsel Realme Masih Sama