DPR dan DJSN Apresiasi Lapak Asik Sebagai One to Many BPJamsostek

DPRD dan DJSN Apresiasi Lapak Asik Sebagai One To Many BPJamsostek

BANGKAPOS.COM - Pandemi Covid-19 berdampak negatif bagi perekonomian Indonesia, khususnya dunia usaha, sehingga banyak pemberi kerja yang terpaksa harus melakukan PHK tenaga kerjanya. Hal tersebut diperkirakan akan berdampak pada peningkatan klaim program Jaminan Hari Tua (JHT) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek).

Menyikapi hal tersebut Kepala Kantor Cabang BPJamsostek Pangkalpinang, Y. Aris Daryanto, mengungkapkan bahwa pada awal bulan Juni ini, secara Nasional klaim telah mencapai angka di atas 921 ribu kasus dan akan terus meningkat. Namun, dirinya menyatakan bahwa BPJamsostek telah siap untuk menghadapi gelombang PHK di tengah pandemi ini. BPJamsostek telah menyediakan berbagai kanal klaim yang dapat digunakan oleh peserta melalui protokol Layanan Tanpa Kontak Fisik (Lapak Asik) yang terdiri dari kanal online, offline, dan kolektif.

DPRD dan DJSN Apresiasi Lapak Asik Sebagai One To Many BPJamsostek (IST)

Aris mengatakan protokol Lapak Asik yang telah diperkenalkan sejak Maret lalu melalui kanal online antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id, terus disempurnakan. Bahkan kini peserta yang mengalami kesulitan mengakses Lapak Asik online, dapat dilayani langsung di kantor cabang BPJamsostek di seluruh Indonesia, karena Lapak Asik juga memiliki kanal offline, namun dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Disambung Aris, demi memastikan pelayanan Lapak Asik offline berjalan dengan baik, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto melakukan peninjauan langsung ke lapangan bersama dengan pimpinan Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena beserta anggota M. Yahya Zaini, anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Subiyanto Pudin, Indra Budi Sumantoro, dan Paulus Agung Pambudhi, serta perwakilan dari Kemenko PMK di Kantor Cabang BPJamsostek Cikokol, Tangerang, Jumat, 12 Juni 2020.

Dari tinjauan Agus Susanto tersebut, Lapak Asik offline ini tetap tidak mempertemukan petugas BPJamsostek dan peserta secara langsung. Kantor cabang BPJamsostek menyediakan bilik- bilik yang dilengkapi layar monitor yang terhubung dengan petugas secara video conference untuk kebutuhan komunikasi dan verifikasi data. Melalui metode ini, setiap petugas customer service officer (CSO) melayani 4-6 orang sekaligus dalam waktu bersamaan, sehingga metode pelayanan ini disebut one to many.

"Dengan metode one to many, kemampuan produksi untuk meyelesaikan klaim meningkat lima kali lipat dan phsycial distancing tetap terjaga. Saat ini sudah kita implementasikan hampir di seluruh cabang BPJS Ketenagakerjaan seluruh Indonesia, terutama untuk kantor-kantor yang punya ruang memadai. Untuk kantor-kantor yang kecil masih dilakukan dengan cara one to one tapi tetap memperhatikan physical distancing," ujar Agus.

Selain itu, BPJamsostek juga memberikan kemudahan klaim bagi peserta melalui kanal Lapak Asik kolektif. Fasilitas ini ditujukan kepada perusahaan skala besar maupun menengah yang terpaksa melakukan PHK kepada minimal 30 persen tenaga kerjanya. Dengan adanya klaim kolektif ini pihak perusahaan dapat mengakomodir klaim seluruh karyawan yang ter-PHK dengan menunjuk satu orang perwakilan.

Dalam agenda tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DRP Melki Laka Lena memberikan apresiasinya pada inovasi layanan BPJamsostek. Menurutnya, tiga kanal pengambilan jaminan hari tua (JHT), termasuk metode one to many bukan hanya memberikan keamanan bagi staf BPJamsostek dan peserta, tapi juga membuat proses pencairan dana lebih transparan karena proses verifikasi dapat dipantau dari kantor pusat.

"Kami mengapresiasi langkah BPJamsostek yang tetap memberikan pelayanan terbaik meski dalam kondisi terbatas. Saya juga melihat BPJamsostek mampu menjalankan protokol kesehatan dengan sangat baik dan detail. Kualitas dan komitmen layanan ini patut menjadi contoh bagi institusi lain yang melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Saya berharap kualitas pelayanan ini dapat terus dipertahankan, sehingga peserta tetap bisa mendapatkan haknya," kata Melki.

Anggota DJSN Agung Pambudhi juga mengungkapkan kekagumannya. “Setelah melakukan tinjuan ini, saya sangat terkesan dengan para petugas yang memberikan pelayanannya dengan penuh simpati. Selain itu saya juga berharap BPJamsostek terus melakukan peningkatan pelayanan sehingga peserta dapat semakin terbantu." ujarnya.

Agung juga menambahkan bahwa BPJamsostek perlu lebih gencar melakukan sosialisasi dan edukasi terkait transformasi pelayanan ini, sehingga para peserta akan semakin memahami tata cara baru pelayanan BPJamsostek di era new normal.

Agus Susanto pun menanggapi saat ini BPJamsostek telah mempersiapkan berbagai protokol layanan menyambut era new normal. BPJamsostek juga telah mempersiapkan beragam protokol kesehatan di internal yang mengatur interaksi dan aktivitas antar karyawan BPJamsostek.

“Meski kami menyediakan kanal klaim offline, namun saya mengimbau kepada seluruh peserta BPJamsostek untuk tetap sebisa mungkin berada di rumah dan menggunakan kanal online yang telah kami disediakan, jika ingin klaim. Karena prosesnya lebih mudah dan mengurangi potensi terpapar virus Covid-19. Selain itu peserta juga dapat memanfaatkan fasilitas tracking klaim untuk mengetahui perkembangan proses klaim yang sedang mereka ajukan. Semoga dengan kita mematuhi aturan pemerintah, pandemi ini bisa segera berakhir dan ekonomi Indonesia dapat kembali seperti sedia kala,” tutup Agus. (*)