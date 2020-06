5 Rekomendasi Drama Korea Romantis Terbaik, Bisa Ditonton di 18 Situs dan Aplikasi Ini, Bisa Download dan Streaming Selain IndoXXI LK21 Layar Kaca21 Bioskop Keren

BANGKAPOS.COM - Drama Korea Romantis kerap diminati banyak penggemarnya. Namun sebenarnya masih banyak lag drama korea terbaru maupun yang sudah tayang beberapa waktu silam justru mengangkat tema selain romansa.

Selain menceritakan kisah romansa, banyak drama Korea yang juga mengangkat isu sosial dari kehidupan sehari-hari.

Terkadang, alur cerita drakor itu juga bikin terharu dan membuat penonton tergugah hatinya.

Apa saja drakor yang mengangkat isu sosial? Ini dia daftarnya:

1. Something in the Rain

Pada saat yang sama di tahun 2019, Son Ye Jin aktris utama di ‘Crash Landing On You’ menjadi populer karena penampilannya di drama 'Something In The Rain'

Son Ye Jin sebagai wanita kantor yang cakap yang jatuh cinta pada adik lelaki sahabatnya.

Drama 'Something in the Rain' menceritakan seorang wanita lajang yang memasuki usia 30 tahun. Ia bekerja sebagai supervisor di sebuah perusahaan kopi.

Yoon Jin Ah (diperankan oleh Son Ye Jin) mempunyai karakter yang santai. Bisa dibilang, ia tidak terlalu peduli dengan perkataan orang-orang sekitar.