Asmirandah Bagikan Kabar Bahagia Hamil Anak Pertama Setelah 7 Tahun Menikah

Kebahagiaan tengah meliputi pasangan artis Asmirandah Zantman dan Jonas Rivanno Wattimena.

Pasalnya, setelah hampir tujuh tahun menikah, Asmirandah hamil anak pertama mereka.

Di media sosial, Asmirandah pun mengabarkan kehamilan anak pertamanya.

Kabar tersebut dibagikan melalui video yang diunggah melalui Instagram TV di akun Instagram @asmirandah89.

Video berdurasi 2 menit 11 detik tersebut menunjukan kebersamaan Asmirandah dengan sang suami, Jonas Rivanno.

Terselip juga tulisan-tulisan yang menyentuh hati yang mengabarkan kehamilan pertama diantara video kemesraan mereka.

Setelah hampir tujuh tahun, kini perjalanan Asmirandah dan Jonas Rivanno menantikan sang buah hati akhirnya tercapai.

“Finally, after almost 7 years off marriage.. God has given us a special gift...," tertulis dalam video tersebut.

Asmirandah (Kolase Tribun Medan)

Asmirandah dan Jonas Rivanno menyebut hadiah yang diberikan Tuhan saat ini merupakan sebuah keajaiban.

“A gift we call OUR MIRACLE,” tertulis dalam video itu.

Pada akhir video, mereka juga membagikan hasil ultrasonography (USH) suara detak jantung sang buah hati dan test pack positif hamil.

"Our Perfect Blessing. Asmirandah Jonas Rivanno," tulis Asmirandah di caption video, dikutip Kompas.com, Senin (15/6/2020).

Asmirandah dan Jonas Rivanno menikah pada 22 Desember 2013.

