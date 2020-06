Deretan Film Hollywood Undur Tayang Akibat Virus Corona

Tenet, Wonder Woman

BNAGKAPOS.COM - Dengan pandemi virus corona masih berlanjut dan belum mampunya gedung bioskop di banyak negara beroperasi secara optimal, beberapa film besar diketahui harus rela mengalami pengunduran jadwal tayang.

Blockbuster terbaru Christopher Nolan yang kini sedang dinanti para fans, 'Tenet', menjadi salah satu film yang mengalami situasi kurang menguntungkan tersebut.

Warner Bros., selaku produser film bertema spionase ini kabarnya telah memtuskan untuk mengundur jadwal tayang 'Tenet' selama dua pekan, dari yang sebelumnya berada di tanggal 17 menjadi 31 Juli.

Namun, kabar baiknya, Warner Bros. diketahui bakal merilis ulang salah satu mahakarya Nolan yakni 'Inception' di tanggal rilisnya 'Tenet'.

Sementara itu, film besutan Warner Bros. lain, yakni 'Wonder Woman 1984' mengalami nasib yang lebih nggak menguntungkan.

Film adaptasi DC Comics tersebut dijadwalkan tayang di sinema pada 2 Oktober mendatang.

Selain dua film tadi, berikut beberapa nama film yang kabarnya juga diundur penayangannya, berdasarkan informasi yang dirilis oleh Variety.

The Broken Hearts Gallery - 10 Juli

Mulan - 24 Juli

SpongeBob: Sponge On the Run - 7 Agustus

Antebellum - 21 Agustus

Candyman - 25 September

Namun, lain cerita dengan salah satu film paling ditunggu di tahun 2020, yakni 'No Time To Die', yang justru ngasih angin segar ke para fans.

No Time To Die

Sebab, alih-alih diundur jadwal tayangnya seperti kebanyakan film, sekuel ke sekian dari kisah James Bond ini malah bakal dimajukan tanggal rilisnya menjadi 5 hari lebih awal ke tanggal 20 November 2020.

Kabar ini diungkapkan oleh akun Twitter resmi film itu pada Sabtu (13/6/2020) waktu Amerika.

"Kembalinya teman-teman lama dalam film Bond terakhir Daniel Craig. Akan tayang di Inggris 12 November, 20 November di Amerika Serikat," tulis akun Twitter film James Bond.(*)

artikel ini telah tayang di Hai