Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 'Gemintang Hatiku' Tiara Andini

Chord dan Lirik Lagu 'Gemintang Hatiku' Tiara Andini

BANGKAPOS.COM -- Satu lagi penyanyi berbakat jebolan ajang pencari bakat di Indonesia.

Ia baru saja mengeluarkan singel berjudul gemintang hatiku.

Lagu tersebut langsung menjadi tranding dan banyak menggemari masyarakat dari berbagai kalangan.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari tribunmanado.co.id

Intro : Am..

F Bb Em A

Dm G F G

C Am

sejak pertama

F G

bertemu dirinya

C Am

hati tak bisa

F G

berpaling darinya..

F G

tak ada setitik ragu

F G

jalani sisa hidup bersama..

Reff :

A D

hati ini..

G#m C#

terbius candu asmaramu

F#m B

namamu melintang dihatiku

A B

kemilau gemintang dihatiku..

E D

senyumanmu oh kasih

G#m C#

hiasi bingkai asmaraku

F#m B

kau menjadi bintang di hatiku

A C#m

kemilau gemintang di hatiku.

Int. C