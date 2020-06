Spoiler Manga Komik One Piece Chapter 982: Hadapi Dua Anggota Tobi Roppo Kaido, 7 Link Streaming

Spoiler Manga Komik One Piece Chapter 982: Hadapi Dua Anggota Tobi Roppo Kaido. Ini 7 Link Streaming dan Download Anime Legal Sub Indo, Naruto Hingga One Piece Selain Samehada, Bisa Streaming, Bikin Betah di Rumah

BANGKAPOS.COM - Berikut baca One Piece chapter 982 yang dirilis akhir pekan ini.

Ada kabar menggembirakan dari Shonen Jump yang merupakan majalah mingguan penerbit manga di Jepang termasuk One Piece.

Jika beberapa chapter One Piece sebelumnya tertunda rilis penayangannya karena virus corona atau Covid-19, maka berbeda dengan One Piece chapter 982.

Setelah One Piece chapter 981 rilis pekan lalu, maka One Piece chapter 982 langsung rilis akhir pekan ini alias tidak tertunda.

Pada edisi baca One Piece chapter 982 kelompok Tobi Roppo atau Flying Six yang merupakan anggota Kaido masih menjadi highlight utama dalam cerita ini.

Untuk baca One Piece chapter 982 dimulai dari cerita di markas Kaido di Pulau Onigashima Wanokuni.

Kaido menanyakan kepada seorang anggota Tobi Roppo Black Maria yang tidak pergi mencari anaknya bernama Yamato.

Black Maria tidak tertarik untuk mencari keberadaan Yamato, dan lebih memilih untuk tetap bersama Kaido dan berpesta.

Terlihat Kaido bersama Black Maria sedang minum-minum bersama Korozumi Orochi untuk merayakan festival api.