CARA Mudah Hemat Kuota Data Internet Ketika Pakai WhatsApp

BANGKAPOS.COM - Kini WhatsApp sudah menjadi aplikasi pesan yang digunakan banyak orang dan pemakaian WhatsApp pun bisa seharian penuh yang akan menghabiskan banyak kuota internet.

Apalagi, WhatsApp juga terkenal dengan aplikasi yang rakus data, apabila tidak diatur penggunaannya.

Selain memakan kuota paket data internet, aplikasi WhatsApp juga menghabiskan kapasitas memori dari gambar dan video yang diterima.

Ada beberapa cara yang mudah dilakukan oleh kamu untuk membuat aplikasi WhatsApp ini hemat kuota internet dan bersahabat dengan memori smartphone.

Pasti kamu tidak mau kan selalu isi paket data internet terus? Lebih lengkapnya ikuti cara di bawah ini.

Cara hentikan download foto dan video otomatis

Salah satu fitur WhatsApp yang bikin boros kuota adalah download foto dan video secara otomatis. Untuk itu kamu harus mematikan fitur ini jika ingin berhemat. Berikut caranya:

Buka aplikasi WhatsApp, kemudian tap menu di pojok kanan atas yang tiga titik vertikal.

Pilih "Settings", lalu pilih menu "Data and storage usage".

Di halaman tersebut cari bagian "When using mobile data" dan "When roaming". Pastikan tidak ada yang tercentang, baik itu Photos, Audio, Video, maupun Documents.