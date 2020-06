Dianggap Lagu Terbaik, Pakar Musik Ini Berikan Kajian Soal Lagu Bohemian Rhapsody

BANGKAPOS.COM - Dalam wawancara bersama Insider, Irwin Fisch, seorang pakar musik dan penggubah lagu yang diakui kompetensinya dalam penghargaan Emmy, memberikan kajian mendalam soal mengapa lagu 'Bohemian Rhapsody' hingga kini dianggap sebagai lagu terbaik yang pernah diciptakan.

"Jika orang menyebut "Bohemian Rhapsody" sebagai sebuah lagu, itu sedikit keliru. Ini sebenarnya tiga atau empat lagu," imbuh Fisch di YouTube Insider (01/11/2018).

Kajian Insider tersebut juga menganalisis karakteristik lagu Bohemian Rhapsody yang memang punya struktur yang nggak umum ditemui dalam lagu-lagu modern lain. Misalnya, fakta bahwa Bohemian Rhapsody terdiri dari lima bagian berbeda dalam satu lagu, yakni capella di bagian intro; ballad di bagian verse; opera pada chorus; alunan hard rock di tengah lagu, dan coda yang reflektif di bagian outro.

Soal inovasi ini, Fisch mengatakan bahwa formula tersebut telah dilakukan oleh band-band sebelum Queen di pertengahan tahun 1960-an. "Itu bermula dari Beach Boys dengan (lagu) "Good Vibration", dan The Beatles dengan (lagu) "A Day In The Life". Queen, melalui Bohemian Rhapsody, mengembangkan ide tersebut lebih jauh," ucap Fisch.

Sementara, aspek lain yang membuktikan bahwa Queen telah melampaui para pendahulunya melalui Bohemian Rhapsody terletak bagian opera lagu ini.

Lirik dan nama karakter klasik Italia, ucapan bismillah yang didapat dari Al-Qur'an, Iblis Beelzebub, semuanya dinyanyikan pada paduan suara yang diwujudkan hanya oleh tiga orang, yakni Freddie Mercury (vokal), Roger Taylor (drum), dan Brian May (gitar).

Selain itu, nggak hanya soal vokal yang terdengar bersaut-saut saja, sesi opera ini juga membuat lagu ini bertabur harmoni.

Teknik ini sangat terinspirasi oleh metode produksi bernama "Wall of Sound", yang dikembangkan pada tahun 1960 oleh Produser Phil Spector.

Spector menempatkan banyak musisi di satu ruangan, tiga pemain keyboard yang memainkan berbagai instrumen seperti harpsichord atau piano elektrik dan merekamnya untuk menciptakan suara yang belum pernah terdengar sebelumnya. Hal seperti itulah yang ingin dicapai oleh Queen saat membuat sesi opera pada Bohemian Rhapsody.