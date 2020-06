Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 'Adaptasi' Tulus

Chord dan Lirik Lagu 'Adaptasi' Tulus

BANGKAPOS.COM -- Penyanyi Tulus, pintar menciptakan hits dengan tembang-tembang yang dilemparnya ke publik.

Seperti lagu terbarunya berjudul adaptasi, sempat tranding dan penggemarnya langsung membanjiri kolom komentar channel Youtubenya.

Berikut chord dan lirik lagunya seperti dilansir dari tribunmanado.co.id

Intro : G Am Bm C Bm Am D

G

berdiam diri di dalam

G

rumah ini denganmu..

G-Am-Bm-C Bm Am D G

dari malam hingga.. malam lagi..

G

terkungkung langkah ragu

G

tak ke mana-mana..