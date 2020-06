Ashanty Heran Azriel Anggap Masakan Bundanya yang Terbaik

BANGKAPOS.COM - Sebagai ibu di rumah, Ashanty sering mengatakan lebih suka memasak ketimbang membuat kue.

Sebab, menurut istri Anang Hermansyah ini, memasak bisa lebih bebas menggunakan takaran, yang penting hasil masakannya sedap.

Salah satu yang sangat menikmati makanan racikan tangan Ashanty ialah putra sambungnya, Azriel Hermansyah.

"Suamiku, anak-anak, apalagi Azriel kalau sudah bunda masak dia bisa seharian enggak mau makan, nungguin masakan aku matang," kata Ashanty dikutip dari kanal YouTube Cumicumi, Kamis (18/6/2020).

Ashanty pun heran dengan Azriel yang rela belum makan demi menunggu masakannya siap disantap.

Bahkan menurut Azriel, lauk telor goreng mata sapi saja sudah menjadi menu spesial asalkan dimasak oleh Ashanty.

"(Sampai) segitunya. Jadi kadang aku kasihan lihat mereka. Diceplokin telor aja, menurut dia (Azriel) telor ceplok bunda the best. Cuma mi instan aja padahal mbak buat sama aku buat, 'mi instan bunda the best', coba," tutur Ashanty.

Ashanty mengira hal yang membuat Azriel begitu menikmati masakannya adalah selera makanan yang sama.

"Karena mungkin selera mulutnya sama ya, jadi apa yang aku buat ya dia suka," ucap Ashanty.

Ashanty menuturkan juga sering bereksperimen dengan berbagai menu masakan.

Terakhir kali, ia mencoba memasak chilli crab dan ternyata hasilnya disukai kekuarga bahkan para karyawannya. (Kompas.com/Melvina Tionardus)

