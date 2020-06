BLT untuk 50 KK Per Desa/Kelurahan Belum Disalurkan Pemprov Bangka Belitung, Ini Masalahnya

BANGKAPOS.COM,BANGKA - Dalam data anggaran untuk jaringan pengaman sosial bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu, bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga terdampak Covid-19 telah dianggarkan Pemprov Babel sebesar Rp 50 Miliar.

Anggaran tersebut ternyata dinilai masih kurang untuk membantu setiap 50 KK per Desa dan Kelurahan di Bangka Belitung.

Hal itu terungkap dalam rapat evaluasi yang dilaksanakan oleh DPRD Babel, Kamis (18/6/2020).

DPRD Babel mempertanyakan soal bantuan per 50 KK/ Kelurahan belum disalurkan, mulai dari belum lengkapnya data penerima dan belum adanya dasar hukum peraturan Gubernur Babel.

Anggota DPRD Babel, Adet Mastur mengatakan bahwa saat ini pihak Desa sedang giat-giatnya bekerja untuk menyiapkan data tersebut, dia mengharapkan jangan sampai bantuan tersebut tidak tersalurkan.

"Jangan sampai warga di-PHP, saat ini Pemerintah Desa sedang mempersiapkan data tersebut, karena mereka mendapatkan surat dari Gubernur untuk permintaan data bantuan sosial dampak covid-19,"ujar Adet Mastur, Kamis (18/6/2020) di kantor DPRD Babel.

Senada disampaikan oleh Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya.

Bahwa terkait bantuan untuk 50 KK per Desa/Kelurahan masih menunggu kejelasan seperti dasar hukum berupaya peraturan Gubernur dan data penerimanya.

"Untuk bantuan yang 50 KK per Desa/Kelurahan perlu diluruskan karena 1 KK dalam satu rumah bisa 3 KK, jadi ini per rumah atau per KK,"ujar Didit.

Dia menambahkan dari hasil konsultasi dengan pihak yudikatif, dalam menyalurkan bantuan juga diperlukan dasar hukum.