DPRD Babel Evaluasi Penggunaan Anggaran Covid-19 Pemprov, Segini Jumlah yang Telah Terpakai

BANGKAPOS.COM,BANGKA - Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung bersama pihak Pemprov Babel melaksanakan rekapitulasi realisasi belanja dan capaian fisik atas alokasi anggaran dalam rangka penanganan dan pencegahan Covid-19, pada Kamis (18/6/2020).

Dalam rapat tersebut disampaikan mengenai penggunaan anggaran yang telah telah digunakan oleh Pemerintah Provinsi Babel dalam melaksanakan penanganan dan pencegahan Covid-19.

Berdasarkan data dari Bakuda Pemprov Babel, total anggaran penanganan dan pencegahan Covid-19 mencapai Rp 91.707.443.750 dengan surat perintah pencairan dana (SP2D) Rp 38.451.929.000 dan realisasi belanja Rp 10.147.996.217.

Ketua DPRD Provinsi Babel, Didit Sigusjaya mengatakan, mereka melaksanakan kegiatan untuk melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran penanganan Covid.

"Kita minta Sekda memaparkan terkait evaluasi dana yang digunakan, artinya masih ada sisanya, kita minta segera Komisi IV mengundang pak Mikron apa yang telah dilaksanakan,"ujar Didit kepada Bangkapos.com, Kamis (18/6/2020).

Selain itu terkait adanya upaya Pemprov Babel ingin melakukan penambahan anggaran, pihak DPRD belum menyetujuinya karena alasan masih adanya sisa anggaran penanganan Covid-19.

"Jadi belum menambah, hasil evaluasi belum jelas, masa' dana masih ada, mengusul lagi,"kata Didit.

Sementara terkait masih adanya bantuan Pemprov Babel yang belum disalurkan seperti bantuan untuk 50 KK per Desa/Kelurahan, Didit menyebut hal itu masih menunggu dasar hukum yakni Peraturan Gubernur.

"Untuk bantuan yang 50 KK per Desa/Kelurahan perlu diluruskan karena 1 KK dalam satu rumah bisa 3 KK, jadi ini perumah atau per KK dananya sampai sekarang belum diusulkan karena DPRD dari hasil konsultasi ke pihak yudikatif harus ada dasar hukum membuat pergubnya siapa yang mendapatkan itu. kedua harus jelas by name by adress, kita akan rumuskan lagi bagaimana agar nanti terkait besaranya dan jumlah orangnya,"ungkapnya. (Bangkapos.com/Riki Pratama)