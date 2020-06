New Normal, Sophia Latjuba: Kalau Enggak Bisa Adaptasi di Masa Sekarang, Ya Udah Bye-bye

BANGKAPOS.COM - Aktris peran Sophia Latjuba memiliki pandangan tersendiri terhadap pandemi virus corona di Indonesia.

Adanya wabah Covid-19 ini membuat dirinya tidak bisa melakukan pekerjaan seperti biasanya.

Namun, Sophia Latjuba tak menyerah begitu saja.

Ia memaju diri agar bisa beradaptasi dengan keadaan demi bisa melewati pandemi virus corona ini.

Hal tersebut sekaligus menanggapi keputusan pemerintah untuk menerapkan tatanan baru atau new normal.

"Survival of the fittest aja sih, apalagi dengan new normal ini kita dicemplungin pemerintah untuk, 'Ya, udah lo survive aja'," kata Sophia Latjuba dalam IGTV Sophie Navi.

Sama halnya seperti seniman lainnya, Sophia Latjuba juga mencoba untuk beradaptasi dengan keadaan.

Mengutip teori Darwin, ibu dua anak ini mengatakan, orang yang bisa beradaptasi dengan keadaan di tengah pandemi seperti ini yang akan bisa bertahan hidup.

"Begitu juga dengan pekerjaan, those who can adapt who will survive. Kalau lo enggak bisa adaptasi di masa sekarang, ya udah bye-bye," tutup mantan kekasih Ariel NOAH tersebut. (Kompas.com/Ady Prawira Riandi)

