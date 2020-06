Tara Baso Pamer Cincin Dd Jari Manis Bersama Pria, Nitizen Heboh Beri Selamat

Tara Baso Pamer Cincin Di Jari Manis Bersama Pria, Nitizen Heboh Beri Selamat

BANGKAPOS.COM -- Pemain film, Tara Basro, bagikan kabar bahagia tentang hubungannya percintaannya.

Baru-baru ini Tara membagikan unggahan di media sosialnya dengan jari manisnya terpasang cincin.

Bukan hanya dirinya, tetapi ada juga jari pasangannya yang terpasang cincin.

Tara terkenal pelit membagikan kisah hidupnya termasuk kehidupan cintanya.

Di media sosial, Tara, kerap membagikan informasi tentang liburannya, film -film yang dibintanginya tapi jarang mengunggah potreit bersama pasangan.

Kabar Tara, telah mengenakan cincin di jari manisnya ini langsung direpost akun gosip.

Tak butuh lama, laki-laki yang beruntung menjadi pasangan Tara, yakni Daniel Adnan.

Menelususi Instagram Daniel Adnan @danieladnan, unggahan keduanya sama persis.

Dalam keterangan foto yang keduanya unggah tersebut juga sama yakni "semesta menyatukan".

unggahan keduanya inipun mendapat respon baik oleh pengikut keduanya, selain itu rekan-rekan keduanya sesama selebritis.

seperti diungkapkan @evacelia

Congrats you twoo

@asmaraabigail

CONGRATS LOVE BIRDS

@vidialdiano

Welcome to the family danny

@ibunia

Yeayyy so happy for you..love and light sampe kakek nenek ya darlings. (Bangkapos.com/Nordin)