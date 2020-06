UPDATE Total Warga Bangka Selatan Dinyatakan Sembuh dari Covid-19 Bertambah Jadi 7 Orang

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Hingga Kamis, (18/6/2020) ini angka sembuh dari Covid-19 bertambah dengan total sebanyak 7 orang.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bangka Selatan, Supriyadi menyatakan sampai pukul 17.30 WIB jumlah sembuh dari Covid-19 di Kabupaten Bangka Selatan menjadi 7 orang dari data awalnya sebanyak 4 orang.

"Tadi ada penambahan 3 orang yang sembuh sehingga totalnya 7," ujar Supriyadi kepada bangkapos.com

Penambahan 3 kasus ini lanjut Supriyadi diisi oleh pasien yang sembuh, masing-masing berinisial IS (20) warga Simpang Rimba yang berasal dari Kluster Temboro, HP (53) warga Toboali yang berasal dari Kluster Kapal Keruk dan AS (26) warga Toboali yang bekerja di sebuah perusahaan doking kapal di Sungailiat.

Ketiga orang ini melangsungkan swab pertama pada Sabtu (13/6/2020) dan menunjukkan hasil yang negatif.

Sementara untuk swab yang kedua, HP (53) melakukan pada Selasa, (16/6/2020) sedangkan IS (20) dan AS (26) melangsungkan swab kedua pada Rabu (17/6/2020) lalu dan hasilnya negatif.

"Ketiga pasien yang sempat dirawat di balai karantina setelah dinyatakan negatif sudah diperbolehkan pulang," lanjut Supriyadi.

Selain HP (53), IS (20) dan AS (26), Supriyadi yang juga merupakan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan menyebutkan total warga Kabupaten Bangka Selatan yang telah sembuh dari paparan Covid-19 sebanyak 7 orang yakni RS (72) warga Kecamatan Toboali, AS (37) warga Kecamatan Payung, AM (21) warga Kecamatan Simpang Rimba dan S (40) warga Kecamatan Payung.

