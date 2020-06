Bagi yang Ingin Beli Tablet, Inilah Daftar Harga MacBook Air dan iPad Pro 2020

MacBook Air 2020 dan iPad Pro 2020 resmi masuk ke Indonesia. Kedua perangkat ini dijual oleh dua distributor resmi Apple di Indonesia, Digimap dan iBox.MacBook Air sendiri sudah dijual mulai Jumat (12/6/2020) di iBox. Namun, penjualan baru bisa dilakukan melalui toko resmi iBox di e-commerce Shopee.MacBook Air 13,3 inci model Intel Core i3 dengan memori RAM 8 GB dan internal 256 GB, dijual dengan harga Rp 16 juta.Sementara model dengan memori lebih tinggi, yakni RAM 8 GB dan internal 512 GB dijual dengan harga Rp 21 juta.Dibandingkan dengan seri sebelumnya, MacBook Air 2020 membawa sejumlah peningkatan.Salah satunya adalah keyboard scissor-switch yang menurut Apple Fans lebih nyaman dan andal digunakan ketimbang keyboard butterfly-switch di MacBook Air di model sebelumnya.Tapi dari segi desain tidak jauh berbeda. Apple MacBook Air 2020 dengan keyboard scissor-switch.Cangkangnya berbahan alumunium dan layarnya berbentang 13,3 inci dengan panel LED-backlit Retina beresolusi 2560 x 1600 piksel. MacBook Air didukung prosesor Intel generasi 10, mulai dari Core i3, Core i5, dan Core i7.Namun, di toko resmi iBox baru tersedia model Core i3. CPU tersebut didampingi GPU Iris Plus Graphic. Apple juga menanamkan chip T2 untuk meningkatkan keamanan data dan informasi serta Touch ID.MacBook Air 2020 memiliki dua port thunderbolt 3. Apple mengklaim baterai MacBook Air bisa bertahan hingga 11 jam untuk browsing atau 12 jam untuk memutar video.

iPad Pro 2020 sudah bisa dibeli melalui distributor resmi, Digimap. iPad Pro 2020 tersedia dalam dua ukuran yakni 11 inci dan 12,9 inci.



Ada dua warna yang bisa dipilih yakni silver dan space grey. Masing-masing model memiliki dua jenis koneksi yang berbeda yakni WiFi only dan model yang bisa terkoneksi jaringan LTE.



Berikut daftar harga iPad Pro 2020 untuk masing-masing model dan varian, dihimpun KompasTekno dari MakeMac, Kamis (18/6/2020).



iPad Pro 2020 11 inci Wi-Fi Only



- Wi-Fi Only 128GB = Rp 15.499.000

- Wi-Fi Only 256GB = Rp 17.499.000

- Wi-Fi Only 512GB = Rp 20.999.000

- Wi-Fi Only 1TB = Rp 25.999.000



iPad Pro 2020 11 inci Wi-Fi + LTE



- Wi-Fi + LTE 128GB = Rp 18.499.000

- Wi-Fi + LTE 256GB = Rp 20.499.000

- Wi-Fi + LTE 512GB = Rp 23.499.000

- Wi-Fi + LTE 1TB = Rp 28.4999.000



iPad Pro 2020 12.9 inci Wi-Fi Only



- Wi-Fi Only 128GB = Rp 18.999.000

- Wi-Fi Only 256GB = Rp 20.999.000

- Wi-Fi Only 512GB = Rp 24.499.000

- Wi-Fi Only 1TB = Rp 28.999.000



iPad Pro 2020 12.9 inci Wi-Fi + LTE



- Wi-Fi + LTE 128GB = Rp 21.999.000

- Wi-Fi + LTE 256GB = Rp 23.999.000

- Wi-Fi + LTE 512GB = Rp 27.4999.000

- Wi-Fi + LTE 1TB = Rp 31.999.000



Sebagai informasi, Apple sedikit merombak desain iPad Pro dari seri sebelumnya. Bagian yang paling terlihat adalah pada bagian belakang, tepatnya pada modul kamera.



Modul kameranya dibingkai bilah persegi, mirip dengan iPhone 11. Modul tersebut terdiri dari dua kamera, masing-masing beresolusi 12 MP (wide) yang mendukung perekaman video 4K dan ultrawide 10 MP.



Selain itu, Apple menyematkan teknologi baru yakni LiDAR Scanner. LiDAR berfungsi untuk memindai obyek 3D yang dibidik kamera belakang.



Fungsinya mirip dengan teknologi depth sensing yang banyak disematkan di smartphone terkini, hanya saja diklaim lebih canggih.



iPad Pro 2020 ditenagai chipset Bionic A12Z yang dipadu memori internal hingga 1TB.



Layar Retina Display-nya didukung dengan refresh rate 120 Hz. Selain itu ada beberapa fitur lain seperti USB type C, WiFi-6, FaceID, dan dukungan empat speaker.



Selain iPad Pro 2020, Digimap juga menyediakan aksesoris pendukung yakni Magic Keyboard.

Keyboard ini bisa digunakan untuk model iPad Pro 2020 dan iPad Pro 2018.



Di Indonesia, Magic Keyboard 11 inci dijual dengan harga Rp 6.600.000. Sementara Magic Keyboard 12,9 inci dijual dengan harga Rp 7.700.000.