Dikabarkan Menikah, Tara Basro Unggah Foto dan Kalimat Ini di Instagram

BANGKAPOS.COM - Setelah menggerakkan publik lantaran dikabarkan menikah, aktris Tara Basro mengunggah tangkapan layar Twitter ke dalam Instagram Story miliknya.

Dalam unggahan itu, Tara Basro menuliskan tentang kalimat kiasan menggunakan bahasa Inggris.

"No longer testing the water, we are.. IN THE WATER!!! #married," tulis Tara Basro, dikutip Kompas.com, Kamis (18/6/2020).

Sebelum mengunggah hal tersebut, pemeran film Perempuan Tanah Jahanam itu mengunggah Instagram Story yang memperlihatkan kedua tangan laki-laki dan perempuan sedang mengenakan cincin di jari manis.

Tara Basro menyematkan kata "MENIKAH" di dalam unggahan tersebut.

Namun, Tara Basro telah menghapusnya.

Diketahui, Tara Basro mengunggah foto yang memperlihatkan tangan perempuan dan laki-laki mengenakan cincin pada jari manis tangan kanan.

"Semesta menyatukan," tulis Tara Basro dalam keterangan unggahannya.

Senada dengan Tara Basro, Daniel Adnan juga mengunggah foto yang sama pada akun Instagram miliknya.

Sayangnya, manajer Daniel Adnan, Agus mengaku tidak mengetahui kabar tersebut.