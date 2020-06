Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 'Benci Kusangka Sayang' Sonia

Chord dan Lirik Lagu 'Benci Kusangka Sayang' Sonia

BANGKAPOS.COM-- Ingat dengan lagu-lagu yang dinyanyikan Sonia.

Lagu-lagu yang dinyanyikan Sonia ini memiliki karakter kuat dan makna yang dalam.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari Tribunsolo.com

Intro : Am C Dm E

Am C Dm E

F G Am

.

Am

masih membasah luka

E Am

yang dulu pernah kau cipta

E Am

kau sayat kembali

E Am

diatas derita lama

.

A Dm

tak pernah menjadi impian

G C

dan hitam bukanlah harapan

Am Dm

mengering air mata

Am

mengenang percintaan

E

yang kini tinggal igauan

.

Am

masih segar di ingatan

E Am

kenangan kita masih bersama

E Am

cinta yang telah berlalu

E Am

ku simpan jadi sejarah

.

A Dm

biarlah ku jalani lara

G C

biarlah kan ku telan duka

Am Dm

semoga kau mengerti

Am

tak pernah ku restui

E

pemergian dirimu

Am

sungguh menyayat hati

.

*)

Dm

benar kata pujangga

C E

selasih ku sangka mayang-mayang

Am

ku sangkakan daun selada

Dm C

orang benci ku sangka sayang

B

namun diri tak merasa

E

tetapi apakan daya

.

Reff:

Am Dm

kenang-kenanglah aku sayang

G C

rinduilah aku dalam ingatanmu

F Dm

yang telah tinggalkan ku selama ini

E A

jauh mengejar mimpi yang tiada pasti

Dm

biar hujan datang berturun

G C

takkan tawar rasa lautan cinta

F Dm

ku khayalkan kasihmu mengekalkan rasa

E Am

kiranya gerimismu tawarkan lautan

.

Musik : Dm-E-F-E

Dm Am F G Am

.

==Kembali ke : *), Reff [2x]

.

Outro : Dm E F E Am

(Bangkapos.com/Nordin/Tribunsolo.com)