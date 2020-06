Bawaslu Bangka Selatan Mulai Gelar Verifikasi Faktual 24 Juni 2020, Terapkan Protokol Kesehatan

BANGKAPOS.COM,BANGKA-–Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan menggelar rapat dengan mekanisme dalam jaringan (online) untuk mempersiapkan Panwaslu Kelurahan dan Desa (PKD) se-Kabupaten Bangka Selatan dalam pengawasan Verifikasi Faktual (verfak),

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, Sahirin mengakui persiapan ini merupakan rangkaian kegiatan untuk memastikan kesiapan jajaran panwaslu kelurahan/desa dalam pengawasan verifikasi faktual syarat dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020.

"Kemarin kami telah melangsungkan rapat persiapan melalui video daring sebagai rangkaian pengawasan kegiatan Verifikasi Faktual syarat dukungan calon perseorangan," jelas Sahirin pada Sabtu, (20/6/2020).

Lebih lanjut Sahirin menegaskan, pihaknya akan mulai bergerak dalam pengawasan verfak pada Rabu, (24/6/2020) mendatang.

Kendati demikian, Sahirin mengakui sesuai dengan Perpu No. 2 Tahun 2020 dan UU No. 10 tahun 2016, secara teknis pelaksanaan verifikasi faktual bakal calon perseorangan masih harus dilakukan dengan metode sensus alias door to door.

"Sesuai dengan surat Bawaslu RI Nomor S-0315/K.BAWASLU/PM.00.00/6/2020 tetang Pengawasan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan, ada beberapa hal yang menjadi fokus pengawasan kami beberapa diantaranya adalah memastikan PPS melakukan verfak secara sensus dengan mendatangi tempat tinggal pendukung untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat serta dukungannya kepada bakal paslon perseorangan dengan dokumen identitas kependudukan asli berupa e-KTP maupun Suket," terangnya.

Namun demikian, Sahirin tetap mengingatkan petugas panwaslu kelurahan/desa saat melakukan pengawasan untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran Covid-19.

(Bangkapos.com/Jhoni Kurniawan)