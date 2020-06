Amarah Widi Mulia Dituduh Pura-pura Tak Tahu Perbuatan Dwi Sasono

BANGKAPOS.COM - Aktor Dwi Sasono telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba.

Polisi menemukan ganja seberat 16 gram saat melakukan penangkapan di kediaman Dwi Sasono, kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan pada 26 Mei 2020 pukul 20.00 WIB.

Kini, Dwi Sasono tengah menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta Timur.

Melelui kanal YouTube Deddy Corbuzier, istri Dwi Sasono, Widi Mulia berbicara mengenai kasus yang menjerat suaminya.

1. Jadi sering menangis

Widi Mulia mengaku kerap menangis ketika sedang memikirkan kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat Dwi Sasono.

Kepada Deddy Corbuzier, Widi Mulia mengaku sering menangis di rumah setelah peristiwa penangkapan suaminya.

Bahkan, Widi Mulia masih menitikkan air mata ketika ditanya oleh Deddy Corbuzier soal masalah yang menjerat Dwi Sasono.

"I did (cry), a lot of times. Kalau kita ngomongin how to push my button, I can cry now," kata Widi Mulia sambil mengusap air matanya dengan tisu.

Selama hidupnya, Widi Mulia mengaku hanya menangis saat momen-momen tertentu.