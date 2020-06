Backstreet Rookie dan It’s Okay To Not Be Okay Bersaing, Inilah 22 Link Nonton Online Drama Korea

BANGKAPOS.COM -- Pada tanggal 20 Juni, drama percintaan baru TVN “It’s Okay to Not Be Okay” menjadi awal yang menjanjikan.

Menurut Nielsen Korea, episode pertama dari drama baru yang dibintangi Kim Soo Hyun dan Seo Ye Ji ini mencetak peringkat nasional rata-rata 6,1 persen dan puncak 7,0 persen, mengambil tempat pertama dalam slot waktu di semua saluran kabel.

““It’s Okay to Not Be Okay” juga menempati posisi pertama dalam slot waktu di semua saluran — termasuk jaringan siaran publik — di antara demografi utama pemirsa berusia 20 hingga 49 tahun, dengan siapa ia memperoleh skor rata-rata 4,3 persen dan puncak 5,1 persen.

Drama baru ini tampil sangat baik dengan pemirsa wanita di usia empat puluhan, di antaranya mendapat peringkat tertinggi 10,6 persen untuk pemutaran perdana.

Sementara itu, komedi romantis baru SBS "Backstreet Rookie" menikmati sedikit peningkatan jumlah penonton untuk episode kedua. Siaran drama 20 Juni mencetak peringkat nasional rata-rata 3,7 persen dan 6,8 persen untuk dua bagiannya.

KBS 2TV "Once Again" melanjutkan pemerintahannya sebagai drama yang paling banyak ditonton Sabtu malam, mencetak peringkat nasional rata-rata 23,1 persen dan 28,8 persen untuk dua bagiannya.

"King Maker: The Change of Destiny" TV Chosun mencetak peringkat nasional rata-rata 4,9 persen, menandai sedikit peningkatan jumlah penonton dari episode sebelumnya, sementara OCN “It’s Okay to Not Be Okay” mengikuti dengan peringkat rata-rata 2,8 persen untuk malam hari.

