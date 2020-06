Denni Sebut Membantu Seseorang Temukan Hobinya Jadi Langkah Sederhana Meningkatkan Minat Baca

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Denni Candra, Penulis dan Pegiat Literasi mengatakan langkah sederhana dalam menumbuhkan minat membaca buku yaitu dengan cara menemukan terlebih dahulu apa minat kita.

"Setelah kita menemukan apa minat kita, maka dengan sendirinya kita akan berusaha untuk mencari berbagai referensi mengenai minat tersebut," kata Denni kepada Bangkapos.com, Senin (22/6/2020).

"Sebagai contoh kalau saya berminat dan suka dengan hal yang berbau Pengembangan Diri (Self Development) maka saya akan mencari referensi termasuk buku yang tidak jauh dari hal tersebut," tambahnya.

Dia mengungkapkan ketertarikannya dengan dunia kepenulisan memang sudah ada sejak sekolah.

"Sebenarnya minat menulis sudah dari waktu sekolah, tetapi karena keterbatasan ekonomi keluarga sehingga ketertarikan tersebut belum bisa tersalurkan, dan mulai menekuni kembali pada 2014 awal ikut sebuah acara dan berkumpul dengan teman-teman sesama penulis di Jakarta. "ujar Denni

"Sejak itu saya mencoba untuk rutin menulis baik di blog, kirim ke media atau hanya sekedar catatan kecil yang tersimpan di laptop," ungkapnya.

Saat ini sudah ada 4 buku karya tulisnya yaitu We Are Masterpiece terbit tahun 2014, Break the Limits terbit pada tahun 2016, Maksimalkan Potensi Diri terbit oada tahun 2017 dan Yakin Gak Mau Nulis? Terbit pada tahun 2018.

"Untuk karya dalam bentuk kolaborasi dengan beberapa teman-teman di komunitas (antologi) ada sekitar 8 buku," ucapnya.

Diakui Denni, selain bisa dibaca dan bermanfaat buat orang banyak, karya tulis bisa terkumpul dan tidak hilang begitu saja, sehingga hal ini menjadi motivasinya.

Sementara itu dia menyebutkan untuk meningkatkan minat baca, tidak perlu mamaksa seseorang untuk membaca.

"Cukup bantu mereka untuk menemukan apa minat atau hobinnya, lalu arahkan untuk membaca buku sesuai minat mereka. Karena kalau untuk sesuatu yang menjadi hobi atau minatnya tersebut, tanpa dipaksa pun membaca akan menjadi sebuah kebutuhan," tuturnya.

(Bangkapos.com/Sela Agustika)