Kejaksaan Negeri Bangka Tengah - Pengumuman Lelang Eksekusi Barang Rampasan

Kejaksaan Negeri Bangka Tengah akan melaksanakan Lelang Eksekusi Barang Rampasan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang. Barang Rampasan yang akan dilelang Berdasarkan Putusan Pidana :

1. Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor : 107/Pid.B/2019/PN Kba tanggal 31 Oktober 2019 Atas Nama Terpidana GUNAWAN Als GUN Bin AJID, Dkk, barang bukti berupa :

• 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 warna hitam dengan simcard nomor 0813-6821-3563 didalamnya;

• 1 (satu) unit Handphone Merk Strawberry warna hitam dengan simcard 0821-7886-5495 didalamnya;

• 1 (satu) unit smartphone Merk Coolpad warna putih dengan simcard 0812-7138-8019 didalamnya.

Dijual dalam 1 (satu) Paket (Nilai Limit Rp.100.000,00 ; Uang Jaminan Lelang Rp.50.000,00).

Seluruh Objek lelang berada di Kantor Kejaksaan Negeri Bangka Tengah.

2. Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor : 98/Pid.Sus/2019/PN Kba tanggal 06 November 2019 Atas Nama Terpidana GUSTI WIBOWO Als SEW Bin MARZEN, barang bukti berupa :

• 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna gold.

(Nilai Limit Rp.70.000,00 ; Uang Jaminan Lelang Rp.35.000,00).

Objek lelang berada di Kantor Kejaksaan Negeri Bangka Tengah.

3. Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 478/Pid.Sus/2018/PN Sgl tanggal 07 November 2018 Atas Nama Terpidana HARYANTO Als YANTO Bin SAMIN (Alm), barang bukti berupa :

• 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna hitam;

• 1 (satu) buah helm warna putih merk VOG;

• 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Xeon warna hitam BN 8199 JK.

Dijual dalam 1 (satu) Paket (Nilai Limit Rp.1.500.000,00 ; Uang Jaminan Lelang Rp.750.000,00).

Seluruh Objek lelang berada di Kantor Kejaksaan Negeri Bangka Tengah.

4. Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor : 121/Pid.B/2019/PN Kba tanggal 20 November 2019 Atas Nama Terpidana YANDRI SUMARDI Als ABUN Anak dari BONG JUN KHIN, barang bukti berupa :

• 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A30 warna hitam.

(Nilai Limit Rp.100.000,00 ; Uang Jaminan Lelang Rp.50.000,00).

Objek lelang berada di Kantor Kejaksaan Negeri Bangka Tengah.

5. Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 652/Pid.Sus/2017/PN Sgl tanggal 29 November 2017 Atas Nama Terpidana AGUSTIN Als AGUS Bin AHMAD A. R, barang bukti berupa :

• 2 (dua) buah drum plastic warna biru;

• 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk G2 Ekstra warna hijau;

• 1 (satu) unit mesin tanah Diesel merk Shanghai warna biru;

• 1 (satu) unit mesin WIN Diesel merk GT Star warna hitam;

• 1 (satu) unit pipa rajuk terbuat dari besi warna coklat.

Dijual dalam 1 (satu) Paket (Nilai Limit Rp.750.000,00 ; Uang Jaminan Lelang Rp.350.000,00).

Seluruh Objek lelang berada di Kantor Kejaksaan Negeri Bangka Tengah.

6. Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor : 116/Pid.B/2019/PN Kba tanggal 11 Desember 2019 Atas Nama Terpidana NICO CHRISTIANTON Als NICO Anak Dari ANTON, barang bukti berupa :

• 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy A70 dengan no IMEI1 : 355913105336627, IMEI2 : 355913105336625;

• 1 (satu) buah Kotak Handphone merk SAMSUNG Galaxy A70 dengan postel No : 61274/SDPPI/2019 1258, MKG No : P.40.SEI12.01600.0219.

Dijual dalam 1 (satu) Paket (Nilai Limit Rp.300.000,00 ; Uang Jaminan Lelang Rp.150.000,00).

Seluruh Objek lelang berada di Kantor Kejaksaan Negeri Bangka Tengah.

7. Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor : 113/Pid.Sus/2019/PN.Kba Tanggal 8 Januari 2020 Atas Nama Terpidana RANGGA SAPUTRA Bin SURI (Alm), Dkk, barang bukti berupa :

• Pupuk subsidi NPK PHONSKA sebanyak 58 (lima puluh delapan) karung.

(Nilai Limit Rp.1.160.000,00 ; Uang Jaminan Lelang Rp.550.000,00).

Objek lelang berada di Kantor Kejaksaan Negeri Bangka Tengah.

8. Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 598/Pid.Sus/2017/PN.Sgl Tanggal 15 November 2017 Atas Nama Terpidana RIVALDIANSYAH Als RIVAL Bin RUSLI S, barang bukti berupa :

• 1 (satu) unit HP Samsung Type GT-E1272 warna hitam beserta simcard.

(Nilai Limit Rp.10.000,00 ; Uang Jaminan Lelang Rp.5.000,00).

Objek lelang berada di Kejaksaan Negeri Bangka Tengah.

9. Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 653/Pid.Sus/2017/PN.Sgl Tanggal 29 November 2017 Atas Nama Terpidana SONY Bin AHMAD A.R, barang bukti berupa :

• 1 (satu) unit pompa tanah merk G2 Ekstra warna hijau;

• 3 (tiga) unit mesin WIN Diesel merk ZStrong, Motoyama dan Wujin;

• 1 (satu) unit pipa rajuk terbuat dari besi warna coklat;

• 1 (satu) buah gelondong besi warna coklat.

Dijual dalam 1 (satu) Paket (Nilai Limit Rp.750.000,00; Uang Jaminan Lelang Rp.350.000,00).

Seluruh Objek lelang berada di Kejaksaan Negeri Bangka Tengah.