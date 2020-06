Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 'Halu' Feby Putri

Chord dan Lirik Lagu 'Halu' Feby Putri

BANGKAPOS.COM-- Penyanyi bersuara merdu, Feby Putri memiliki lagu banyak digemari generasi muda.

Lagu yang dinyaikannyanya berjudul halu disambut antusias penggemarnya, merekapun menyanyikan ulang lagunya.

Berikut chord dan lirik lagunya seperti dilansir dari Tribunsolo.com

Dm

Senyumanmu

G E Am

yang indah bagaikan candu

Dm G

ingin trus ku lihat walau

Intro: C

C Am

ku berandai.. kau disini

Dm G

mengobati rindu ruai

C Am Dm

dalam sunyi.. ku sendiri meratapi

G F

perasaan yang tak jua di dengar

C Am

takkan apa.. bila rasa

Dm G

ini tumbuh sendirinya

C Am Dm

tak berdaya.. diri bila di antara

G C

walau itu hanya bayang-bayangmu

Reff :

Dm

Senyumanmu

G E Am

yang indah bagaikan candu

Dm G

ingin trus ku lihat walau

C

dari jauh

Dm G

Sekarang aku pun sadari

E A

semua hanya mimpiku yang berkhayal

Dm G F

akan bisa bersamamu