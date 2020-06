Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 'Los Dol' Denny Caknan

Chord dan Lirik Lagu 'Los Dol' Denny Caknan

BANGKAPOS.COM-- Penyanyi campur sari, Denny Caknan telah mengeluarkan lagu baru.

Seperti biasa, Denny menyanyikannya dalam bahasa Jawa.

Lagu-lagu yang dinyanyikan Denny selalu digemari penggemarnya, tak terkecuali lagu barunya ini yang tranding di Youtube.

Berikut chord dan liriknya

C D G -F#m Em

LOS DOL ndang lanjut lehmu whatsapp'an

Am B E

cek paket datane yen entek tak tukokne

C D G-F#m Em

tenan dik eling'O, yen mantan nakokno

Am B

kabarmu tandane iku ora rindu

Em

nanging kangen kringet bareng awakmu

Intro :

C Am B-B

Em Am

tak gawe los dol, blas aku ra rewel

D G

nyanding sliramu, sing angel di setel

Am D G -F#m Em

tutuk-tutukno, chatingan karo wong liyo

Am B

rapopo, aku ra gelo

Int.

B Am-C-B

Em Am

kok tutup-tutupi, nomere mbok ganti

D G

firasat ati, angel di apusi

Am D

senajan mbok ganti tukang las

G -F#m Em

bakul sayur lan tukang gas

Am B

titeni, bakale ngerti