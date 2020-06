Lee Min Ho Ultah Hari Ini, Tahukah Anda Pengikutnya di Medsos Lebih Banyak Ketimbang Penduduk Korsel

BANGKAPOS.COM - Lee Min Ho ulang tahun hari ini, Senin (22/6/2020).

Aktor drama korea dengan banyak penggemar itu tepat berusia 34 tahun pada hari ini.

Selain ucapan ulang tahun untuk Lee Min Ho pun ramai di media sosial, tahukah Anda bahwa ia punya pengikut di Medsos yang jumlahnya bahkan melebihi penduduk Korea Selatan itu sendiri.

Di Indonesia, salah satu yang memberikan ucapan adalah penyanyi Ashanty.

Istri Anang Hermansyah ini memberikan ucapan dengan memasang wajah Lee Min Ho di Instagram-nya, @ashanty_ash.

Baca juga: Lee Min Ho Punya 65 Juta Pengikut di Media Sosial, Lebih Banyak dari Penduduk Korea Selatan

Dalam unggahan itu, Ashanty menunjukan pose Lee Min Ho dengan mengenakan jaket hitam.

Dia juga berdoa agar harapan-harapan dari Lee Min Ho dapat terwujud.

Baca juga: Profil Kim Hee Sun, Lawan Main Lee Min Ho dalam Serial Faith

“Happy bday oppa @actorleeminho.. ( cancer boy) may all ur dreams come true,” tulis Ashanty seperti dikutip Kompas.com, Senin.