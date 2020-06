CloudX Meeting on Demand, Solusi Mudah dan Terjangkau Layanan Virtual Meeting

BANGKAPOS.COM - Telkomsel terus berkomitmen untuk proaktif membantu pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi kondisi pandemik global Corona Virus Disease (Covid-19), salah satunya dengan mendukung penciptaan ekosistem digital di era New Normal melalui aplikasi Virtual Meeting CloudX. Aplikasi ini dapat dimanfaatkan pemerintah, masyarakat maupun pelaku usaha untuk bekerja secara online.

General Manager Consumer Sales Region Sumbagsel, Nyoman Adiyasa mengatakan “Untuk memfasilitasi masyarakat agar bisa bekerja secara online dengan mudah di kondisi new normal ini, Telkomsel kemudian menghadirkan layanan CloudX Meeting on Demand. Layanan ini merupakan salah satu layanan CloudX di mana pelanggan dapat menyewa virtual meeting CloudX secara online dengan durasi tertentu kapan pun dan di mana pun untuk dapat terhubung dengan rekan kerja, bisnis, maupun komunitas melalui koneksi internet. Harga sewa dapat diatur sesuai kebutuhan pelanggan, dimulai dari Rp 10.000,- untuk layanan 60 menit meeting dan bisa diikuti hingga 500 partisipan.”

Untuk mendapatkan layanan CloudX Meeting on Demand, pelanggan cukup menghubungi Virtual Assistance (VA) Telkomsel melalui MyTelkomsel App, WhatsApp Official Telkomsel, LINE Official Telkomsel, FB Messenger Official Telkomsel dan Telegram Official Telkomsel. Pelanggan cukup ketik “CloudX” melalui chat, kemudian Asisten Virtual akan mengirimkan link form untuk kemudian diisi oleh pelanggan. Setelah mengisi form, pelanggan akan dihubungi oleh Telkomsel untuk verifikasi. Link meeting kemudian akan dikirimkan melalui SMS ke nomor pelanggan setelah proses verifikasi selesai.

Untuk dapat mengakses layanan CloudX, pelanggan harus memastikan sudah melakukan download aplikasi ClodX di smartphone. Jika pelanggan melakukan akses melalui desktop, maka pelanggan hanya perlu menginstall plugin CloudX melalui browser. Selain fitur online video conference, pelanggan juga dapat menikmati fitur lainnya, seperti share screen (ppt file, video dll), whiteboard, dan on-room chat.

CloudX Meeting dapat diakses menggunakan koneksi internet 4G, WiFi, atau internet kabel. Khusus koneksi internal 4G, Telkomsel menyediakan paket data dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu mulai dari Rp 10,- dengan kuota 30GB. (Rilis)