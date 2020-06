Inilah 4 Foto Transformasi Lee Min Ho, Lihat Foto Saat Masih SD Hingga Jadi Terkenal

BANGKAPOS.COM - Terangkum 4 foto transformasi Lee Min Ho, dari kecil, SMA hingga jadi aktor hallyu Korea Selatan.

Menariknya, dari foto transformasi Lee Min Ho, pemain drama "The Heirs" ini semakin tua semakin tampan.

Bahkan di ulang tahun Lee Min Ho ke 33 tahun hari ini Senin 22 Juni 2020, aktor kelahiran 1987 ini tetap awet muda.

Lee Min Ho pertama kali terjun ke dunia drama mulai tahun 2002 dengan drama berjudul Romance.

Saat itu Lee Min Ho hanya berbicara satu kalimat saja.

Setelah itu meskipun cukup banyak drama yang dibintangi, nama Lee Min Ho mulai meroket usai membintangi drama Boys Over Flowers (2009).

Popularitas aktor kelahiran Heukseok-dong, Seoul, Korea Selatan, itu semakin bersinar.

Beragam judul drama dibintanginya dan selalu sukses.

Sebut saja The Heirs, Personal Taste, Faith, The Legend of the Blue Sea, dan terakhir The King: Eternal Monarch.