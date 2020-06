Valentino Rossi Semakin Dekat ke Petronas Yamaha SRT, Buka Kans Bertahan di MotoGP 2021

BANGKAPOS.COM - Kabar terbaru seputar teka-teki masa depan pebalap Italia Valentino Rossi mulai mengarah pada kabar menggembirakan buat penggemar 'The Doctor'.

Rossi tampaknya akan tetap beraksi di MotoGP musim depan.

Valentino Rossi kemungkinan bakal menunda rencananya untuk pensiun dari balapan MotoGP.

Pebalap 41 tahun itu memang telah dipastikan tidak akan membela tim pabrikan Monster Energy Yamaha pada musim depan.

Meski demikian, Valentino Rossi sepertinya bakal turun kasta.

DIa sepertinya mendapatkan tempat di tim satelit Petronas Yamaha SRT.

Valentino Rossi memacu Yamaha YZR-M1 2020 di tes pramusim MotoGP Sepang (7/2/2020) (Twitter/Monster Energy Yamaha MotoGP)

Rumor soal bergabungnya Valentino Rossi ke Petronas Yamaha SRT memang sudah berembus sejak beberapa waktu terakhir.

Kini, kabar itu semakin menguat menyusul pengakuan Kepala Tim Petronas Yamaha SRT, Razlan Razali, soal pembicaraan dengan Valentino Rossi.

Dalam podcast Last of The Brakes bersama MotoGP, Razlan mengungkapkan bahwa dirinya sudah melakukan pembicaraan dengan Valentino Rossi.

Petronas Yamaha SRT pun semakin menunjukkan niat serius untuk merekrut Valentino Rossi.