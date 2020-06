Chord dan Lirik Lagu 'Bad Liar' Imagin Dragons

BANGKAPOS.COM-- Siapa yang tidak kenal band Imagine Dragons?

Lagu-lagu dari gruop band ini sering menjadi hits dan digemari berbagai kalangan, seperti berjudul 'bad liar'.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir Tribunnews.com

Intro :

D D D D

Verse 1 :

D D

Oh hush my dear, it's been a difficult year

Bm Bm

And terrors don't prey on innocent victims

G A D

Trust me darlin', trust me darlin'

D

It's been a loveless year

D

I'm a man of three fears

Bm Bm

Integrity, faith and crocodile tears

G A D

Trust me darlin', trust me darlin'

Trust me darlin', trust me darlin'

Pre-Chorus:

Bm

So look me in the eyes

G

Tell me what you see

D

Perfect paradise

A/F#

Tearing at the seams

Bm

I wish I could escape it

G

I don't want to fake it

D

I wish I could erase it

N.C

Make your heart believe

Chorus:

Bm

But I'm a bad liar

G

Bad liar

D

Now you know

A

Now you know

Bm

I'm a bad liar

G

Bad liar

D

Now you know

N.C

You're free to go