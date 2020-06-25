Chord dan Lirik Lagu 'Bad Liar' Imagin Dragons

Lagu-lagu dari gruop band ini sering menjadi hits dan digemari berbagai kalangan, seperti berjudul 'bad liar'.

Chord dan Lirik Lagu 'Bad Liar' Imagin Dragons
@imaginedragons
Group Band Imagine Dragons

Chord dan Lirik Lagu 'Bad Liar' Imagin Dragons

BANGKAPOS.COM-- Siapa yang tidak kenal band Imagine Dragons?

Lagu-lagu dari gruop band ini sering menjadi hits dan digemari berbagai kalangan, seperti berjudul 'bad liar'.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir Tribunnews.com

Intro :
D D D D

Verse 1 :
   D                         D
Oh hush my dear, it's been a difficult year
    Bm                    Bm
And terrors don't prey on innocent victims
G                 A                D
Trust me darlin', trust me darlin'

         D
It's been a loveless year
      D
I'm a man of three fears
Bm                   Bm
Integrity, faith and crocodile tears
G                 A               D
Trust me darlin', trust me darlin'

Trust me darlin', trust me darlin'

Pre-Chorus:
                  Bm
So look me in the eyes
                 G
Tell me what you see
        D
Perfect paradise
               A/F#
Tearing at the seams
               Bm
I wish I could escape it
                G
I don't want to fake it
               D
I wish I could erase it
                N.C
Make your heart believe

Chorus:
              Bm
But I'm a bad liar
     G
Bad liar
        D
Now you know
        A
Now you know
          Bm
I'm a bad liar
    G
Bad liar
        D
Now you know
               N.C
You're free to go

Halaman selanjutnya
Halaman
12
Tags
Chord
Lirik Lagu
Berita Populer
Penulis: Muhammad Noordin
Editor: Evan
Ikuti kami di
Video Pilihan
Ada Surat Wasiat di Jasad Sejoli yang Ditemukan Tewas Minum Racun di Bali, Begini Isinya
Ada Surat Wasiat di Jasad Sejoli yang Ditemukan Tewas Minum Racun di Bali, Begini Isinya
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan