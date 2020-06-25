Chord dan Lirik Lagu 'Bad Liar' Imagin Dragons
Lagu-lagu dari gruop band ini sering menjadi hits dan digemari berbagai kalangan, seperti berjudul 'bad liar'.
Chord dan Lirik Lagu 'Bad Liar' Imagin Dragons
BANGKAPOS.COM-- Siapa yang tidak kenal band Imagine Dragons?
Lagu-lagu dari gruop band ini sering menjadi hits dan digemari berbagai kalangan, seperti berjudul 'bad liar'.
Berikut chord dan liriknya seperti dilansir Tribunnews.com
Intro :
D D D D
Verse 1 :
D D
Oh hush my dear, it's been a difficult year
Bm Bm
And terrors don't prey on innocent victims
G A D
Trust me darlin', trust me darlin'
D
It's been a loveless year
D
I'm a man of three fears
Bm Bm
Integrity, faith and crocodile tears
G A D
Trust me darlin', trust me darlin'
Trust me darlin', trust me darlin'
Pre-Chorus:
Bm
So look me in the eyes
G
Tell me what you see
D
Perfect paradise
A/F#
Tearing at the seams
Bm
I wish I could escape it
G
I don't want to fake it
D
I wish I could erase it
N.C
Make your heart believe
Chorus:
Bm
But I'm a bad liar
G
Bad liar
D
Now you know
A
Now you know
Bm
I'm a bad liar
G
Bad liar
D
Now you know
N.C
You're free to go
Chord
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