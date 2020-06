Chord dan Lirik Lagu 'Ninggal Tatu' Didi Kempot

BANGKAPOS.COM-- Didi Kempot memang telah meningalkan penggemarnya dengan selamanya.

Karya-karya Didi Kempot hingga kini masih terus diperdengarkan dan dinyanyikan, seperti lagunya berjudul Ninggal Tatu.

Berikut chord dan lirik lagu Niggal Tatu seperti dilansir Tribunternate.com

Capo fret 2

Intro : C G Am Em F C Dm

G-Am-Bm-C-Dm-Em

F Am F G-Am-Bm-Dm ~ G ~

C G

Neng ngopo ra crito

Am Em

yen kowe wes ra tresno

F C

neng kowe malah lungo

Dm G

ninggal tatu neng dodo ~

Am Em

rasane ati iki

F C

koyo keno mowo

Am Em

barang wes ngerti

F G

neng mburiku kowe ngeliyo ~

C G

Janjine ngancani

Am Em

nganti tekane pati

F C

neng nyatane janjimu

Dm G

kuwi mung kari janji ~

Am Em

panase geni

F C

ra koyo panase ati

Am Em

sak uwise ngerti

F G

kowe neng aku ngapusi ~

Reff:

C G

Kowe tak sayang-sayang

Am Em

saiki malah ngilang

F C

tresnamu karo aku

Dm G

kuwi mung kiasan ~

C G

Kowe tak gadang-gadang

Am Em

tegane gawe lirang

F C

anggonku labuh kowe

Dm G

opo seh kurang ~

Song : C G Am Em

F C Dm G

C Bb ~ C ~ Dm G C

G-Am-Bm-Dm ~ G ~

C G

Neng ngopo ra crito

Am Em

yen kowe wes ra tresno

F C

neng kowe malah lungo

Dm G

ninggal tatu neng dodo ~

Am Em

rasane ati iki

F C

koyo keno mowo

Am Em

barang wes ngerti

F G

neng mburiku kowe ngeliyo ~

C G

Janjine ngancani

Am Em

nganti tekane pati

F C

neng nyatane janjimu

Dm G

kuwi mung kari janji ~

Am Em

panase geni

F C

ra koyo panase ati

Am Em

sak uwise ngerti

F G

kowe neng aku ngapusi ~

Reff:

C G

Kowe tak sayang-sayang

Am Em

saiki malah ngilang

F C

tresnamu karo aku

Dm G

kuwi mung kiasan ~

C G

Kowe tak gadang-gadang

Am Em

tegane gawe lirang

F C

anggonku labuh kowe

Dm G

opo seh kurang ~

Outro : C ~

(Bangkapos.com/Nordin/Tribunternate.com)