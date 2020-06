BANGKAPOS.COM - Chord Gitar Kala Cinta Menggoda dari Noah Lengkap dengan Lirik dan Video Lagu

Intro : C Em Am -G/B

Am G Dm

.

Am G

sejak jumpa kita pertama

Dm

ku langsung jatuh cinta

Am G

walau ku tahu kau ada

Dm

pemiliknya

.

G

tapi ku tak dapat membohongi

F

hati nurani

Dm

ku tak dapat menghindari

G G-C

gejolak cinta ini

.

Reff :

-Am F C

maka izinkanlah aku

G C -Em

mencintaimu

F C

atau bolehkanlah ku sekedar

G Dm -Em

sayang padamu

F C

izinkanlah aku

G Am -G

mencintaimu

F C

atau bolehkanlah ku sekedar

G Dm -Em

sayang padamu

.

Int. Am G Dm F

hu..uu...

.

Am G

memang serba salah rasanya

Dm

tertusuk panah cinta

Am G

apalagi ku juga ada

Dm

pemiliknya

.

G

tapi ku tak mampu membohongi

F

hati nurani

Dm

ku tak mampu menghindari

G

gejolak cinta ini

.

Musik : Am -G/B C -G/B C -Am G

.

-Em Dm -Em

huu, hati nan lara

F -G

yang dirundung asmara

Am -C

hilanglah selera

G

hilanglah segala rasa

.

Reff :

-Em F C

hoo izinkanlah aku

G C -Em

mencintaimu

F C

atau bolehkanlah ku sekedar

G Dm -Em

sayang padamu

F C

maafkan jika ku

G Am -G

mencintaimu

F C

lalu biarkan ku mengharap kau

G Dm -Em

sayang padaku

.

F C

izinkanlah aku

G C -Em

mencintaimu

F C

bolehkanlah ku sekedar

G Dm -Em

sayang padamu

F C G Am -G

(aaa aaa) mencintaimu hu

F C G Dm -Em F

uu.. (aaa.. aaa.. aaa..)

