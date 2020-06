Lee Ki Woo Kepergok Selfi Kenakan Batik di Lift, Nitizen Indonesia Heboh

BANGKAPOS.COM -- Aktor Lee Ki Woo menggemparkan nitizen Indonesia dengan unggahan terbarunya.

Seperti biasa, Lee terlihat gagah dan tampan meskipun hanya dengan pakaian santai.

Kali ini bukan hanya tentang ketampanan sang aktor yang dihebohkan warganet Indonesia, tetapi baju yang dikenakannya.

Mengenakan topi dengan masker, baju kemeja bermotif, celana jins dan sendal Lee melakukan selfi di lift.

Nitizen Indonesia membanjiri kolom komentar aktor pemain serial Flower Boy Ramyun Shop (2011) dengan fokus pada bajunya.

Mereka heboh dan menanyakan kepada sang aktor tentang hal tersebut.

Seperti diungkapkan pemilik akun

@gealcy_anggeline

the shirt you wear like Indonesian batik handsome

@dnshnmnck

Motif kamejanya mirip batik

@li_damika

That's look like Batik shirt