Selain The World of Marriage, Ini 5 Drama Korea Populer Dengan Pesan Menarik

BANGKAPOS.COM - Popularitas drama Korea bukan tanpa alasan.

Daya tarik visual dari para pemerannya dan romansa antara karakter utama yang heartwarming, biasanya menjadi dua faktor utama mengapa banyak orang menyukai drama Korea Selatan.

Namun di balik kedua alasan tersebut, kita juga bisa belajar banyak hal dari kisah-kisah menarik yang diceritakan.

Topiknya pun sangat beragam, misalnya dari kesehatan mental seperti It’s Okay, That’s Love atau Kill Me Heal Me, seputar dunia kedokteran seperti Hospital Playlist atau Good Doctor, tentang hukum seperti I Can Hear Your Voice atau Innocent Defendant, dan masih banyak lagi.

Kamu tentu pernah dengar, bahkan tak pernah absen menonton The World of Marriage.

Atau mungkin Itaewon Class dan Crash Landing on You?

Ya, ketiganya adalah judul drama Korea (Selatan) yang populer di tahun 2020 ini.

Tahukah kamu popularitas drama Korea di Indonesia semakin memuncak dalam beberapa bulan terakhir?

Meningkatnya animo masyarakat ini mungkin sedikit terbantu oleh imbauan pemerintah untuk berada di rumah sepanjang pandemi Covid-19, yang membuat banyak orang menghabiskan sebagian besar waktunya menonton drama Korea.