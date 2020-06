Kajari Babar Helena Oktavianne Rampungkan Buku Berjudul Kawal Keuangan Negara Penanganan Covid-19

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, Helena Oktavianne, merampungkan penyusunan buku berjudul " Kawal Keuangan Negara Penanganan Covid 19 ".

Dikatakan Helena, buku tersebut menjelaskan sekaligus menjadi acuan tentang tugas-tugas bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Datun di Kejaksaan Republik Indonesia.

Mungkin kata Helena, banyak Jaksa yang kurang suka ditempatkan di Datun.

" Tapi Saya pikir ini seperti pameo Tak Kenal Maka Tak Sayang. Saya kemudian membuat buku mengenai pengelolaan dan penyaluran dana untuk penanganan wabah Covid-19 bisa memberikan gambaran bahwa bidang Datun Kejaksaan RI memiliki kewenangan dan peran yang sangat penting dalam mengamankan keuangan negara yang digunakan untuk mendanai keperluan-keperluan penanganan Covid-19," kata Helena dalam rilisnya, Jumat (26/6/2020)

Lanjut Helena memang jika melihat ke masa-masa awal terbentuknya bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan, perjuangan orang - orang yang ingin melakukan pembentukan bidang ini di Kejaksaan amatlah alot dan banyak tantangan..

" Namun kami bekerja dengan semboyan “Learning by Doing and Doing by Learning” bebernya.

Dikatakan Helena, Buku ini disusun sebagai referensi untuk menjelaskan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai satu-satunya institusi aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan Keperdataan.

Hal ini terkait dengan kegiatan refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa untuk percepatan penanganan Covid-19 di Lingkungan pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah.

" Kewenangan keperdataan mewajibkan Kejaksaan untuk memberikan pendampingan pada setiap kegiatan yang menggunakan keuangan negara dalam rangka fungsinya sebagai Jaksa Pengacara Negara," papar Helena.

Untuk program percepatan penanganan wabah Covid-19 di seluruh wilayah NKRI kata Helena, presiden telah mengeluarkan instruksi untuk menggunakan anggaran negara dengan jumlah yang sangat besar untuk program Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) serta program penyaluran Bantuan Langsung Tunai untuk masyarakat

miskin yang terdampak wabah Covid-19 di wilayah Pedesaan.