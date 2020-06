Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Ahmad Dhani feat Dewi Perssik - Diam Diam, Kunci Mudah dari A

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagunya:

C# D C#

diam-diam aku mengagumimu

C# D C#

diam-diam aku merindukanmu

C# D C#

diam-diam, diam-diam

C#m B A G#

hatiku memilihmu menjadi

E F E

diam-diam aku mengagumimu

E F E

diam-diam aku merindukanmu

E F E

diam-diam, diam-diam

E D C B

hatiku memilihmu menjadi

[Chorus]

C G

dari dulu hatiku

D Am Bm C

memilih kamu untuk jadi kekasih hatiku

C G

dari dulu tubuhku

D Am Bm C

memilih tubuhmu untuk ku kecup dan ku peluk

Am Bm C

untuk ku dekap dan ku cumbu

C# D C#

diam-diam aku mengagumimu

C# D C#

diam-diam aku merindukanmu

C# D C#

diam-diam, diam-diam

C#m B A G#

hatiku tergila gila padamu

E F E

diam-diam aku mengagumimu

E F E

diam-diam aku merindukanmu

E F E

diam-diam, diam-diam

E D C B

hatiku tergila gila padamu

A A# A

diam-diam diam-diam

A A# A

diam-diam diam-diam

A A# A

diam-diam diam-diam

A G F E

hatiku memilihmu menjadi

A A# A

diam-diam diam-diam

A A# A

diam-diam diam-diam

A A# A

diam-diam

A A# A

diam-diam

A

diam-diam diam-diam

A A# A

diam-diam diam-diam

A

diam-diam diam-diam

C G

dari dulu hatiku

D Am Bm C

memilih kamu untuk jadi kekasih hatiku

C G

dari dulu tubuhku

D Am Bm C

memilih tubuhmu untuk ku kecup dan ku peluk

Am Bm C

untuk ku dekap dan ku cumbu