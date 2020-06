BANGKAPOS.COM - Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Dewi Perssik - Indah Pada Waktunya, Kunci Mudah dari Dm



Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagunya:



[Intro] Dm Gm A Dm

A# A Dm.. Dm

Aku..

Gm

memang belum beruntung..

C

Gagal..

F

dan selalu gagal lagi

A# Am Gm

Hatiku.. tetap dekat

A

dan takkan menyerah Dm

Aku..

Gm

masih belum beruntung..

C

Salah..

F

dan selalu salah lagi

A# Gm

Dibawah.. teriknya matahari

A

Aku.. tumpahkan isi hatiku Dm

Ingin ku teriak,

C

ingin ku menangis

A#

tapi air mata.. ku

F

sudah tiada lagi

Dm

Walau lelah hatiku..

C

takkan aku mengeluh

A# F

Biarlah hanya Tuhan.. yang tahu.. [Chorus]

Dm

Sebelum..

C

sisa umurku habis

C

Takkan pernah..

F

aku menyerah..

Dm

Ku tetap..

C

bermimpi dan bermimpi

C

Sampai indah..

F

pada waktunya.. [Interlude] Dm Gm C F

A# Gm A.. Dm

Ingin ku teriak,

C

ingin ku menangis

A#

tapi air mata.. ku

F

sudah tiada lagi

Dm

Walau lelah hatiku..

C

takkan aku mengeluh

A# F

Biarlah hanya Tuhan.. yang tahu.. [Chorus]

Dm

Sebelum..

C

sisa umurku habis

C

Takkan pernah..

F

aku menyerah..

Dm

Ku tetap..

C

bermimpi dan bermimpi

C

Sampai indah..

F

pada waktunya..