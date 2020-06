ACT FEST 2020, Jadikan Sedekah sebagai Solusi Kehidupan Masyarakat

BANGKAPOS.COM, -- Krisis menjadi salah satu keadaan yang dihadapi beberapa orang di tengah pandemi sekarang ini. Kondisi ini menuntut masyarakat untuk berpikir ekstra dalam menghadapi tatanan normal baru.

Menurut riset yang dilakukan SMERU, jumlah masyarakat prasejahtera di Indonesia akan mencapai 1,3 juta di akhir 2020 dengan prediksi terparah adalah 8,5 juta jiwa.

Artinya, kemiskinan yang terjadi akan meningkat menjadi 9,7% dengan rentang maksimal terparah adalah 12,4%. Hal ini menjadi landasan utama lahirnya gerakan sedekah melalui platform indonesiadermawan.id dalam ACT FEST 2020, yang dilaksanakan pada Kamis (25/6).

Dengan kondisi pandemi di berbagai negara, ekonomi pun memasuki resesi hingga jutaan orang akan menjadi miskin, tak terkecuali Indonesia.

Indonesia Dermawan, sebuah gerakan yang diinisiasi Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk menjadikan kedermawanan dan sedekah sebagai sebuah kebiasaan dan bagian dari kehidupan masyarakat.

“Tambahkan Sedekah, Tumbuhkan Berkah” menjadi tema utama yang dimasifkan untuk menempatkan secara kontekstual sedekah dalam aktivitas sehari-hari.

Ahyudin selaku Ketua Dewan Pembina ACT menyatakan, “Tambahkan sedekah dalam kehidupan kita, kapan pun, dimana pun, semudah atau sesulit apa pun, serta berapa pun kemampuan terbaik yang dimiliki. Insyaallah, berkah. Insyaallah sedekah dapat menjadi way out atau solusi permasalahan sehari-hari.

Sehingga, menjadi kebiasaan yang terfasilitasi melalui program-program filantropi yang menggugah dan pengalaman transaksi penuh kebaruan.

Pada puncaknya, sedekah menjadi the way of life, dapat menjadi cara hidup yang berkah. Kelak semua orang bermental dermawan sejati, selalu berlomba dalam kebaikan.

Upaya pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin merupakan hal penting yang dapat menjadi solusi permasalahan kemiskinan di Indonesia.