Setelah 'How You Like That' Member BLACKPINK Akan Luncurkan Singel Solo, Dimulai dari Rose

BANGKAPOS.COM -- Peluncuran 'How You Like That' oleh BLACKPINK seperti memeri angin segar bagi penggemarnya.

Bagaimana tidak, lagu 'How You Like That' mampu kalahkan rekor BTS.

'How You Like That' merupakan pembuka untuk album penuh BLACKPINK,

Selanjutnya anggota BlACKPINK akan debut solo, pihak manajeman mereka telah merencanakannya.

Kabar ini telah dikonfirmasi oleh Management BLACKPINK, YG Entertaiment, bahwa mereka telah mempersiapkan rencana anak asuhnya untuk debut solo.

Melansir Soompi.com, YG Entertaimen telah merilis penyataan resmi mereka tentang hal tersebut.

Menurut YG, setelah pihaknya memantau banyak tanggapan yang dibuat oleh penggemar di dalam dan luar Korea.

Tampaknya banyak dari mereka yang penasaran dengan rencana rilis solo masing-masing member.

Jadi pihaknyapun memutuskan untuk memberi tahu penggemar BLACKPINK tentang bagaimana mereka sedang dipersiapkan.