BLACKPINK Pecahkan 9 Rekor Lewat Lagu How You Like That

BANGKAPOS.COM - Dua hari sejak BLACKPINK merilis lagu baru "How You Like That," telah banyak rekor yang dipecahkan.

Seperti yang dilansir Koreaboo, BLACKPINK mencetak setidaknya 9 rekor sejak How You Like That dirilis 26 Juni lalu.

Apa saja rekor yang dipecahkan BLACKPINK pada comeback kali ini?

1. Video premiere yang paling banyak ditonton

BLACKPINK memecahkan rekor dengan premiere vido klip yang paling banyak ditonton di YouTube.

2. Girl group yang lagunya paling banyak nongkrong di #1 iTunes

3. Lagu Korea tercepat yang meraih dua kali Platinum di QQ Music

4. Debut lagu girl group terbesar di Spotify

5. Jumlah pendengar unik tertinggi dalam satu jam pertama di MelOn untuk lagu girl group

6. Lagu grup K-Pop pertama yang debut di chart FLO setelah reformasi chart

7. Grup K-Pop dengan jumlah pendengar unik terbanyak di MelOn tahun 2020

8. Grup K-Pop pertama dan satu-satunya yang debut di MelOn Daily Chart

9. View terbanyak di YouTube dalam 24 jam (belum dikonfirmasi)

How You Like That mencatat 82,3 juta view dalam 24 jam pertama di YouTube.

Namun YouTube belum memberikan konfirmasi resmi atas rekor ini.

Lirik Lagu How You Like That - BLACKPINK, Lengkap dengan MV dan Terjemahan Bahasa Indonesia

Lirik lagu "How You Like That" - BLACKPINK

BLACKPINK in your area

Boran deushi muneojeosseo

Badageul ttulko jeo jihalkkaji

Ot kkeutjarak japgettago

Jeo nopi du soneul ppeodeobwado

Dashi kamkamhan igose Light up the sky

Ni du nuneul bomyeo I'll kiss you goodbye

Shilkeot biuseora kkoljoeunikka

Ije neohi hana dul set

Ha how you like that?

You gon' like that that that that that

That that that that

How you like that? (Barabim barabum bumbum)

How you like that that that that that

That that that that

Now look at you now look at me

Look at you now look at me

Look at you now look at me

How you like that

Now look at you now look at me

Look at you now look at me

Look at you now look at me

How you like that

Your girl need it all and that's a hundred

Baek gae junge baek nae mokseul weonhae

Karma come and get some

Ttakajiman eojjeol su eopjana

What's up, I'm right back

Bangaswereul cock back

Plain Jane get hijacket

Don't like me? Then tell me how you like that, like that

Deo kamkamhan igose Shine like the stars

Geu misoreul ttimyeo I'll kiss you goodbye

Shilkeot biuseora kkoljoeunikka

Ije neohi hana dul set

Ha how you like that?

You gon' like that that that that that

That that that that

How you like that? (Barabim barabum bumbum)

How you like that that that that that

That that that that

Now look at you now look at me

Look at you now look at me

Look at you now look at me

How you like that

Now look at you now look at me

Look at you now look at me

Look at you now look at me

How you like that

Nalgae ireun chaero churakaetteon nal

Eoduun nanal soge gacheo itteon nal

Geuttaejjeume neon nal kkeunnaeya haesseo

Look up in the sky it's a bird it's a plane

Bring out your boss bitch

BLACKPINK!

(Dumdumdum dururu dumdumdum dururu)

How you like that

(Dumdumdum dururu dumdumdum durururu)

You gon' like that

(Dumdumdum dururu dumdumdum dururu)

How you like that

(Dumdumdum dururu dumdumdum durururu)

Terjemahan Bahasa Indonesia Lirik lagu "How You Like That" - BLACKPINK

BLACKPINK in your area

Aku hancur di depan matamu

Jatuh menghantam batu dan tenggelam lebih dalam

Mencoba meraih sedikit harapan terakhir

Aku sudah mencoba menjangkau dengan kedua tanganku

Sekali lagi di tempat yang gelap ini, terangi langit

Sambil menatap matamu, aku akan menciummu selamat tinggal

Tertawa lah semua yang kau inginkan selagi masih bisa

Karena ini giliranmu, 1, 2, 3

Bagaimana kau suka itu?

Kau akan seperti itu itu itu itu itu

Seperti itu itu itu itu

Bagaimana kau suka itu?

Bagimana kau suka itu itu itu itu itu

Itu itu itu itu

Sekarang lihat dirimu sekarang lihatlah aku

Lihatlah dirimu sekarang lihatlah aku

Lihatlah dirimu sekarang lihatlah aku

Bagaimana kau suka itu?

Sekarang lihat dirimu sekarang lihatlah aku

Lihatlah dirimu sekarang lihatlah aku

Lihatlah dirimu sekarang lihatlah aku

Bagaimana kau suka itu?

Pacarmu membutuhkan itu semuanya dan itu seratus

10 dari 10 aku ingin apa yang menjadi milikku

Karma datang dan ambil beberapa

Aku merasa buruk tetapi tidak ada yang bisa aku lakukan

Whats up aku segera kembali

Tarik kembali pelatuknya

Plain Jane dibajak

Tidak suka aku? Maka katakan padaku bagaimana kau suka itu, seperti itu

Di tempat yang lebih gelap ini bersinar seperti bintang-bintang

Dengan senyum di wajahku aku akan menciummu selamat tinggal

Tertawai semua yang kau inginkan selagi masih bisa

Karena ini giliranmu, 1, 2, 3

Bagaimana kau suka itu?

Kau akan seperti itu itu itu itu itu

Seperti itu itu itu itu

Bagaimana kau suka itu?

Bagimana kau suka itu itu itu itu itu

Itu itu itu itu

Sekarang lihat dirimu sekarang lihatlah aku

Lihatlah dirimu sekarang lihatlah aku

Lihatlah dirimu sekarang lihatlah aku

Bagaimana kau suka itu?

Sekarang lihat dirimu sekarang lihatlah aku

Lihatlah dirimu sekarang lihatlah aku

Lihatlah dirimu sekarang lihatlah aku

Bagaimana kau suka itu?

Hari di mana aku jatuh tanpa sayapku

Hari-hari yang gelap di mana aku terjebak

Kau harus mengakhiri ku ketika kau memiliki kesempatan

Lihat ke atas di langit itu burung itu pesawat

Keluarkan bos jalangmu

BLACKPINK!

(Dumdumdum dururu dumdumdum dururu)

Bagaimana kau suka itu

(Dumdumdum dururu dumdumdum durururu)

Kau akan menyukainya

(Dumdumdum dururu dumdumdum dururu)

Bagaimana kau suka itu

(Dumdumdum dururu dumdumdum durururu)

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 9 Rekor yang Dipecahkan BLACKPINK Lewat Lagu How You Like That,