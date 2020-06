REGI Datau Beri Ayu Dewi Kejutan Ini pada Hari Ulang Tahun Pernikahan

BANGKAPOS.COM - Presenter Ayu Dewi (35) baru saja merayakan ulang tahun pernikahan bersama Regi Datau.

Usia pernikahan ke-8 Ayu Dewi dan Regi Datau jatuh pada 16 Juni 2020.

Ayu Dewi mendapatkan ucapan manis dari Regi Datau ketika hari perayaan ulang-tahun ke-8 pernikahan mereka tiba.

Ayu Dewi membagikan foto bersama Regi Datau, suami, dan ayahnya, serta anak-anak saat berpose bareng ketika merayakan Idul Fitri 1441 Hijriah, Minggu (24/5/2020). (Instagram Ayu Dewi)

Saat bangun dari tidur, Ayu Dewi mendapatkan kejutan dari suaminya tersebut.

"Begitu mata melek, langsung dapat ucapan ulang-tahun pernikahan. Ada bunga, terus ada yang kasih ucapan happy anniversary," kata Ayu Dewi di TransTV, Jakarta Selatan.

Meski ada kejutan, Ayu Dewi tidak mendapatkan kado istimewa dari Regi Datau.

"Setiap bulan selalu ada ado spesial. Itu sudah cukup," ucap Ayu Dewi.

Selama delapan tahun menikah, Ayu Dewi menyebutkan Regi Datau bukan suami yang selalu memberi janji manis.

Regi Datau adalah suami yang bisa menjaga komitmen dan luar biasa.

Ayu Dewi dan keluarganya usai acara ulang tahun anak pertamanya, Aqilah Dewi Humairah, di arena bermain anak, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Sabtu (17/3/2018). (Tribunnews/Bayu Indra Permana)

"Dia (Regi Datau) the best dad. Aku selalu bilang thanks for the being best dad for our kids. Keluarga itu not about just berdua, tapi juga anak-anak," jelas Ayu Dewi.

Selama bersama Regi Datau, banyak gejolak, masalah yang dirasakan Ayu Dewi.

"Namanya menikah, itu belajar berproses satu sama lain. Yang penting komitmen untuk selalu bersama," ujar Ayu Dewi.

Dari pernikahannya bersama Regi Datau, Ayu Dewi dikaruniai tiga anak.

Ayu Dewi menikah dengan Regi Datau, pengusaha yang juga teman SMP pada 16 Juni 2012. (*)

https://wartakota.tribunnews.com/2020/06/27/dikaruniai-3-anak-ini-kejutan-regi-datau-untuk-ayu-dewi-saat-hari-ulang-tahun-ke-8-pernikahan?page=all