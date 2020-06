Video Klip 'How You Like That' BLACCKPIN Raih 100 Juta Penonton di Youtube

Baru 32 Jam Nongol di YouTube, Video Klip 'How You Like That' BLACCKPIN Raih 100 Juta Penonton

BANGKAPOS.COM - Kabar menyenangkan datang dari girlband Blackpink. Video musik terbaru berjudul ‘How You Like That’ berhasil menarik lebih dari 100 juta penonton di YouTube dalam waktu dua hari.

‘How You Like That’ mendapat penonton terbanyak dengan waktu singkat.

Single terbaru BLACKPINK 'How You Like That' (soompi)

“100 juta penayangan dicapai sekitar pukul 02:23 pagi hari Minggu, sekitar 32 jam setelah video musik dirilis,” ujar pihak agensi Blackpink, YG Entertainment dalam pernyataan resmi, Minggu (28/6/2020).

Rekor sebelumnya ditetapkan oleh BTS pada April 2019 dengan ‘Boy With Luv’ lagu utama dari albumnya yang berjudul ‘Map of the Soul: Persona’.

Lagu baru Blackpink juga berada di peringkat teratas tangga lagu iTunes di 60 negara, kata YG.

Dalam konferensi pers secara daring, Jumat (26/2/2020) sore, Blackpink mengatakan mereka ingin menyebarkan aura positif dengan lagu ‘How You Like That’.

“Kami benar-benar mencoba memberikan pesan positif dan penuh harapan kepada orang-orang melalui lagu ini. Saya bernyanyi dengan hati yang tulus, berharap orang-orang dapat berdiri meskipun mereka menghadapi situasi yang sulit,” kata Jisoo dalam konferensi pers itu.

Sementara, Jennie membahas musik baru yang akan dirilis secara bertahap selama sisa tahun ini.

“Ini adalah perjalanan yang panjang sebelum kami mengambil tantangan untuk membuat album studio penuh pertama kami. Seperti yang akan diisyaratkan oleh pre-single 'How You Like That', kami ingin mencoba genre baru dan beragam kali ini,” katanya.

Ditanya mengenai kolaborasi dengan bintang pop Amerika, Lady Gaga, Blackpink mengungkapkan itu adalah kebanggaan mereka.

Lady Gaga Berduet dengan Blackpink di Lagu Sour Candy, Akan Rilis pada 29 Mei (daumcdn)

“Kami sangat senang melakukan kolaborasi dengannya. Kami adalah penggemar berat Lady Gaga bahkan sebelum debut. Sangat menyenangkan bekerja dengannya, dan kami sangat berterima kasih bahwa banyak penggemar global menyukainya,” ungkap Rose.