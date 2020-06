Annisa Pohan Ucapan Selamat Ulang Tahun untuk Lee Min Ho, istri AHY Bikin Iri Netizen

BANGKAPOS.COM - Aktor asal Korea Selatan, Lee Min Ho berulang tahun yang ke-33 pada Senin (22/6/2020).

Dalam perhitungan Korea, Lee Min Ho tahun ini berusia 34 tahun.

Lee Min Ho dikenal sebagai salah satu aktor ternama yang berhasil mencuri perhatian banyak pecinta Drama Korea (Drakor) di seluruh dunia.



Pembawa acara olahraga yang juga istri dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Annisa Pohan, jadi salah satu selebritas yang keranjingan Drama Korea (Drakor).

Lewat akun Instagram-nya, Annisa Pohan ucapkan ulang tahun kepada aktor asal Korea Selatan, Lee Min Ho, dengan mengunggah foto lawas bersama sang aktor.

“Me with my brother ages ago, when we were young, anyway happy belated birthday Minho!!!” tulis Annisa Pohan dalam akun Instagram-nya dikutip Kompas.com, Minggu (28/6/2020).

Annisa Pohan (ist/net)

Dalam foto lawas tersebut Annisa Pohan mengenakan atasan lengan pendek putih motif polkadot.

Sedangkan, Lee Min Ho memakai kemeja biru dan celana jeans serta gaya rambut poni.

Sayangnya, Annisa Pohan mengaku lupa kapan foto tersebut diambil.