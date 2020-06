DAFTAR Film dan Drama Tayang Juli, The Old Guard, The Kissing Booth 2 hingga Humba Dreams

Daftar Film Hingga Drama Tayang Juli, The Old Guard, The Kissing Booth 2 Hingga Humba Dreams

BANGKAPOS.COM-- Pelanggan Netflix Indonesia dapat segera menikmati berbagai tayangan baru yang hadir pada bulan Juli mendatang.

Termasuk film penuh aksi The Old Guard yang dibintangi oleh Charlize Theron.

Film ini menceritakan tentang perjalanan sekelompok prajurit bayaran yang tidak bisa mati dan bertugas untuk melindungi dunia selama berabad-abad.

Selain The Old Guard, masih ada banyak tayangan menarik lainnya yang akan hadir di Netflix bulan Juli, termasuk Humba Dreams, Ju-On: Origins, dan The Kissing Booth 2.

Netflix Original

Cursed

Diadaptasi dari buku terlaris New York Times, serial Cursed merupakan hasil imajinasi ulang dari legenda Raja Arthur yang diceritakan dari perspektif Nimue.

Seorang wanita muda dengan kemampuan misterius yang ditakdirkan sebagai Lady of the Lake yang tangguh.

Cursed akan tayang di Netflix pada 17 Juli.