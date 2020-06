Daftar Kontroversi Comeback BLACKPINK, Patung Dewa Hingga Soal Make Up

Patung Ganesha di video How You Like That milik Blackpink

BANGKAPOS.COM- Comeback BLACKPINK lewat single How You Like That mendapat respons meriah. Video klip lagu ini pun langsung melejit dan menjadi trending nomor 1 youtube sejak dirilis, Jumat (26/6/2020).

Namun, selain sambutan meriah untuk para personel BLACKPINK yang comeback setelah setahun hiatus, kontroversi pun mengiringi.

Hal itu lantaran dalam video musik BLACKPINK di Youtube, menggunakan properti yang tidak semestinya.

Sampai dengan Minggu (28/6/2020) petang, video klip How You Like That BLACKPINK telah ditonton lebih dari 125 juta kali.

Namun, setelah video musik 'How You Like That' milik Blackpink tayang, rupanya girlgrup asuhan YG Entertainment ini harus berada dalam kontroversi.

Dilansir dari Koreaboo, video tersebut mendapat kecaman dari Blink (sebutan fans Blackpink) India karena dituduh tidak menghormati budaya dan agama mereka.

Ketika video dirilis, penggemar India memperhatikan adegan solo Lisa saat duduk di takhta.

Mata elang penggemar pun menangkap patung dawa Hindu, Ganesha, yang diletakkan di sebelahnya.

Tepatnya, patung tersebut diletakkan di lantai.

Dalam Pantheon Hindu, Ganesha adalah salah satu dewa terpenting yang disembah.

Dewa Ganesha juga dihormati sebagai penghilang rintangan, ia melambangkan kebijaksanaan, dan merupakan dewa pelindung seni dan sains.