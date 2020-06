Pekerja Pariwisata Ekonomi Kreatif di Babel Dapat Bantuan 3.876 Sembako dari Kemenparekraf

BANGKAPOS.COM, BANGKA --Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan dukungan untuk Pekerja Pariwisata Ekonomi Kreatif (Parekraf) terdampak covid-19 di Provinsi Bangka Belitung, pada Senin (29/10/2020) di GOR Sahabudin Pemprov Babel.

Sebanyak 3.876 sembako berupaya, beras, minyak goreng, kecap, gula pasir dan sarden diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Sekretaris Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Eddy Wardoyo, mengatakan, bantuan diberikan kepada mereka yang berdampak.

Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, terkait para pekerja pariwisata ekonomi kreatif yang terdampak Covid-19.

"Karena banyak sektor berdampak, sesuai arahan Presiden RI dan Menteri melakukan realokasi kegiatam ada akibat dari dampak banyak kegiatan tidak dilaksanakan realokasi anggaran untuk mendukung perlindungan sosial dan juga stimulun ekonomi,"jelas Eddy kepada Bangkapos.com, Senin (29/6/2020).

Dia menambahkan, penyerahan bantuan telah diberikan untuk beberapa wilayah yang ada di Indonesia.

"Bantuan ini sudah dilaksanakan untuk beberapa Provinsi, seperti Bali, Jatim, Jabar, dan wilayah Sumatera hari ini berbarengan jadi memang dalam hal ini peran Kepala dinas pariwisata sangat besar karena dalam bantuan ini berpegang penuh untuk memberikan data pelaku pariwisata yang terdampak,"ujarnya.

Dalam menyampaikan bantuan sembako, dibantu oleh anggota Polri yang ada di setiap Kabupaten/Kota, untuk memberikan bantuan agar diberikan tepat dengan sasaran.

Kapolda Babel, Irjen Anang Syarif Hidayat, bantuan yang diberikan ini sangat diperlukan oleh masyarakat saat ini, terutama mereka terdampak Covid-19.

"Kita berharap pandemi ini bisa berakhir walau kita tidak tahu kapan ini berakhir, dan kita sadari saat ini bahwa masyarakat sedang terhimpit terutama masalah ekonomi, sehingga perlu mendapatkan bantuan,"ujarnya.

Dalam memberikan bantuan anggota Kepolisian juga akan menyampaikan, terkait penyuluhan hukum kepada para penerima bantuan nantinya.

"Kita mendapatkan keuntungan dalam menyampaikan bantuan karena merupakan sarana untuk kontak langsung dan melakukan penyuluhan hukum kami datang tidak memberikan saja tetapi membawa misi lainya, kami akan menyalurkan bantuan sesuai by name by addres sehingga memberikan jaminan tepat sasaran,"ungkapnya.

Senada, Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah, yang menyampaikan bahwa saat ini pemerintah tidak tidur, dan harus terus bergerak untuk terus melaksanakan transisi kehidupan normal dengan mematuhi protokol Covid-19.

"Kita menggerakan kepariwisatan di Bangka Belitung, karena pada saat ini tidak ada satu pihak manapun sektor dia tidak terdampak karena covid-19, kita tidak boleh tidur diam, harus bergerak kembali inilah gerakkan suasana berada pada transisi new normal dengan mengedepankan protokol Kesehatan Covid-19,"ujarnya.

Bantuan sembako yang dibawah oleh anggota Polri menggunakan kendaraan roda dua, langsung dilepas oleh Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah, bersama Kapolda dan Deputi Kemenpar di halaman GOR Sahabudin Kota Pangkalpinang. (Bangkapos/Riki Pratama)