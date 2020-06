Heboh Komentar Nabila Putri di Postingan Ariel NOAH, Kepala ayah Alleia Jadi Sorotan

BANGKAPOS.COM - Postingan musisi Ariel NOAH terkait lagu bagu yang dirilis Band Noah jadi sorotan seorang selebritis yakni Nabila Putri. Kepala ayah Alleia Anata Irham itu disorotnya.

Baru-baru ini, mantan Luna Maya itu memposting video di akun intagramnya terkait single lagu Kala Cinta Menggoda yang dulu dinyanyikan Chrisye.

Ariel NOAH memposting cuplikan video klipnya di akunb intagramnya.

Dia menjelaskan kalau syuting dilakukan di rumah masing-masing karena Covid-19.

"Shooting dari rumah masing2, dan di arahkan secara online oleh sutradara, lalu di komposisikan sehingga menjadi sebuah video clip, good job @upieguava as the director. Menjadi pengingat tentang si keterbatasan dan si kreativitas. Link to video clip di Insta story. Enjoy #kalacintamenggoda #guruhsukarnoputra #chrisye," tulis Ariel NOAH.

Postinga itu mendapat banyak komentar, termasuk Nabila Putri.

Dia menyoroti video itu, terutama terkait kepala Ariel.

"Kepalamu sama badan ko bisa pisah gitu kerennn," tulisnya melalui @nabilabylla.

Komentar Nabila itu jadi sorotan fans Ariel.